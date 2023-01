O darmowym poradniku z przepisami kulinarnymi, zawierającym „zdrowe i pyszne dania na zimowe dni” NFZ napisał w czwartek na swoim profilu na Twitterze. Książkę można ściągnąć na komputer bądź telefon z internetowego serwisu pacjent.gov.pl.

Jak czytamy w serwisie, poradnik podzielony jest na kilka części:

Przechowywanie produktów spożywczych – między innymi o tym, jak rozmieszczać produkty w lodówce i jak je zabezpieczać, a także o tym, które produkty lepiej jest przechowywać w zamrażarce, a które na lodówkowej półce.

Przepisy rozgrzewające – czyli co warto jeść w chłodne zimowe dni, dlaczego warto pomyśleć o włączeniu do diety węglowodany takie jak owsianka, niektóre owoce, kaszę jaglaną i rośliny strączkowe, a także orzechy, masło, kapustę, cebulę i między innymi szereg przypraw, na przykład goździki, kardamon, cynamon, chilli, imbir czy curry.

Przepisy dla aktywnych – przeznaczone przede wszystkim dla osób, które planują treningi sportowe i rekreacyjne wraz z konkretnymi wskazaniami co do produktów przydatnych w takiej diecie oraz o odpowiednim nawodnieniu organizmu.

Zimowe warzywa i owoce – część poświęconą sezonowym warzywom i suszonym owocom, które warto docenić w zimowe dni, a także ziołom, które na przykład pomagają ograniczyć użycie soli.

Przepisy świąteczne – z których, jak czytamy na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, można korzystać także po świętach, zawierających „pomysły na uniwersalne ciasta i dania obiadowe w lżejszej niż tradycyjna wersji”.

Dodatkowo, NFZ na stronie diety.nfz.gov.pl proponuje różne plany żywieniowe dostosowane do różnego wieku, chorób oraz upodobań kulinarnych. Serwis zawiera również kalkulator BMI (Body Mass Index), który po wybraniu płci i wpisaniu podstawowych danych, takich jak wiek, wzrost, masa ciała i rodzaj aktywności pozwala określić, czy dana osoba ma prawidłową wagę, czy można stwierdzić u niej nadwagę, a może cierpi na otyłość.

Autorzy strony zachęcają jednocześnie do założenia konta użytkownika w serwisie, dzięki czemu można poznać „plany żywieniowe (nazywane też jadłospisami lub dietami) ułożone przez profesjonalnych dietetyków”. Założenie konta daje także dostęp do „przepisów na proste i szybkie w przygotowaniu dania”, a także umożliwia automatyczne generowanie listy zakupów potrzebnych do przygotowania posiłków.