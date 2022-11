Mimo tak niepokojących wyników dotyczących nieprawidłowej masy ciała, aż 65 proc. respondentów badania uważa, że odżywia się zdrowo. Fakty temu przeczą, gdyż dieta 77 proc. z nich ma niskie natężenie cech prozdrowotnych, jak wykazała analiza częstotliwości spożycia konkretnych kategorii produktów. Z badania wynika także, że 2/3 polskich pracowników uznaje swój stan zdrowia za dobry lub bardzo dobry. Wśród nich aż 34 proc. respondentów to osoby z nadwagą lub otyłością.

Porównanie wyników dwóch edycji badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” potwierdza , że zauważalna jest tendencja wzrostowa w zakresie masy ciała pracujących Polaków, co jest zjawiskiem niepokojącym. Mylne przeświadczenia dotyczące zarówno stanu swojego zdrowia, jak i prozdrowotności realizowanej diety przekłada się na pogarszające się nawyki żywieniowe.

Analizując wyniki badania z 2022 roku w podziale na płeć widać, że wśród kobiet 22 proc. ma obecnie nadwagę, a otyłość 8 proc. U zapytanych pracujących mężczyzn aktualnie 37 proc. ma nadwagę, a 20 proc. zmaga się już z otyłością. Dodatkowo, co potwierdziło badanie, masa ciała rośnie z wiekiem, co oznacza że w coraz starszych grupach respondentów badania przybywa osób z nadwagą i otyłością. Wnioski z badania dotyczące rosnącej otyłości i nadwagi pracujących Polaków powinny być sygnałem ostrzegawczym również dla pracodawców. Według klasyfikacji ICD-10 otyłość jest jednostką chorobową, która przyczynia się do rozwoju kolejnych. Konsekwencje tej sytuacji ponoszą w coraz większym stopniu także pracodawcy, których pracownicy są mniej efektywni i nieobecni w pracy m.in. z powodu metabolicznych chorób cywilizacyjnych m.in. cukrzycy typu 2 czy chorób układu krążenia.

Wyniki badania „Żywieniowe nawyki pracujący Polaków 2022” potwierdzają, że rosnący problem nadwagi i otyłości wśród pracowników wymaga podjęcia aktywnych działań w obszarze wprowadzania do firm programów wspierających zdrowe odżywianie. Obecnie tylko 44 proc. respondentów badania modyfikuje swoje nawyki żywieniowe pod okiem specjalisty dietetyka lub lekarza. Co niestety nie napawa optymizmem, gdyż wsparcie dietetyka dla osób z nadwagą i otyłością zwiększa szanse na osiągnięcie swoich celów o połowę. Uczestniczący w badaniu pracujący Polacy na swojej drodze do zmian nawyków żywieniowych napotykają wiele różnych przeszkód, wśród których można wymienić m.in. niechęć do rezygnacji z ulubionych chociaż niezdrowych smaków, łatwiejszy dostęp do niezdrowych przekąsek w pracy choćby ciastka czy batonu, za dużo pracy i obowiązków oraz brak siły woli, by wytrwać w zdrowych postanowieniach.

- Wyniki badania potwierdzające niepokojące zjawiska w obszarze realizacji nawyków żywieniowych pracujących Polaków i niewłaściwej diety przekładającej się na wzrost masy ciała wskazują, że do realizowania programów żywieniowych warto podchodzić strategicznie. Wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy mamy ogromną nadzieję, że wyniki naszego badania przyczynią się do zwiększania ilości miejsc pracy sprzyjających budowaniu zdrowych postaw i przyjaznych zdrowemu odżywaniu – podsumowuje Magdalena Kartasińska-Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.