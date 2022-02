W diagnostyce osteoporozy powszechnie stosowany jest wskaźnik T-score - stosunek gęstości mineralnej kości (BMD) osoby badanej do średniej gęstości kości osoby młodej. Zdrowa kość ma T-score większy od -1,0 (gęstość kości większa od 833 mg/cm2). W osteopenii T-score ma wartość pomiędzy -1,0 a -2,5 (gęstość kości między 833 a 648 mg/cm2). Natomiast T-score mniejszy od -2,5 (gęstość kości poniżej 648 mg/cm2) wskazuje na osteoporozę.

Reklama

Naukowcy z University of Chicago przeanalizowali dane 10 814 uczestników badania National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) z lat 2011-2018. Podgrupa pacjentów w wieku 8-59 lat została poddana badaniu całego ciała za pomocą densytometrów Hologic Discovery model A. Wszystkie skany zostały sprawdzone pod kątem dokładności przez Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco. W obecnej analizie badacze ograniczyli swoją kohortę badawczą do osób w wieku 20 lat i starszych. Uwzględniono wiek, płeć, pochodzenie etniczne, wzrost i palenie tytoniu.

Spośród 10 814 włączonych do badania osób 3248 miało otyłość, 771 - ciężką otyłość, a 6795 nie było otyłych. Osoby bez otyłości były młodsze i mniej zróżnicowane etnicznie niż osoby z otyłością i ciężką otyłością.

Wyniki sugerują, że każdy wzrost wskaźnika masy beztłuszczowej o 1 kg/m2 wiązał się ze wzrostem wskaźnika T-score o 0,19 natomiast wzrost wskaźnika masy tkanki tłuszczowej o 1 kg/m2 wiązał się ze spadkiem T-score o 0,10.

Dalsza analiza stratyfikowana według płci wykazała, że negatywny wpływ wskaźnika masy tłuszczu na wynik T-score był silniejszy wśród mężczyzn niż kobiet. Każdy wzrost wskaźnika masy tkanki tłuszczowej o 1 kg/m2 wiązał się z redukcją T-score o 0,08 u kobiet w porównaniu z redukcją T-score o 0,13 u mężczyzn.

Reklama

Masa ciała a osteoporoza

- Odkryliśmy, że wyższa masa tkanki tłuszczowej była związana z niższą gęstością kości, a trendy te były silniejsze u mężczyzn niż u kobiet – powiedział w oświadczeniu dr Rajesh K. Jain z University of Chicago Medicine. - Nasze badania sugerują, że wpływ masy ciała zależy od składu beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała, a sama wysoka masa ciała nie jest gwarancją osteoporozy.

- Pracownicy opieki zdrowotnej powinni rozważyć badanie przesiewowe osteoporozy u pacjentów z dużą masą ciała, zwłaszcza jeśli mają inne czynniki ryzyka, takie jak starszy wiek, wcześniejsze złamanie, wywiad rodzinny lub stosowanie sterydów – dodał Jain.