O 30 procent we Włoszech wzrosła liczba przypadków anoreksji i innych zaburzeń odżywiania u młodzieży w wyniku stresu z powodu lockdownu. Dane te przytoczyła senator Daniela Sbrollini i zaapelowała w poniedziałek, 29 marca, o podjęcie działań, by zahamować to zjawisko.

- Anoreksja i inne zaburzenia żywieniowe wśród nastolatków to jedna z najmroczniejszych stron lockdownu, której nie możemy nie dostrzegać - oświadczyła senator, zajmująca się w parlamencie kwestiami młodzieży, sportu i życia społecznego. Reklama Jak zauważyła, z powodu pandemii i lockdownu, ograniczona przestrzeń życiowa i poczucie nudy zmieniły stosunek do jedzenia i własnego ciała. To doprowadziło, jak podkreśliła Sbrollini powołując się na krajowe dane, do wzrostu przypadków poważnych zaburzeń. Włoska senator dodała, że przychodnie i gabinety lekarskie wręcz "zapełniają się" młodymi ludźmi, którzy mają takie problemy w rezultacie zatrzymania aktywności sportowej i braku relacji społecznych z rówieśnikami. - Stoimy w obliczu katastrofalnych skutków pandemii, które jeszcze bardziej pogarszają i tak już kruchą kondycję młodzieży - uważa parlamentarzystka. - W obliczu tego szokującego i niebezpiecznego zjawiska instytucje powinny wesprzeć rodziny, szkoły i pracowników służby zdrowia, by temu zapobiegać i pomóc wyjść z tego koszmaru - oświadczyła Sbrollini. Na zakończenie swego apelu rozpowszechnionego w mediach dodała, że trzeba działać szybko, by nie zapłacić bardzo wysokiej ceny za więzienie w lockdownie.