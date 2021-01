Jeśli zamówiona porcja okaże się zbyt duża, zostaw połowę na inny posiłek. Poproś o sosy w oddzielnym pudełeczku. Będziesz kontrolować, ile dodajesz do jedzenia. W daniach z ryżem wybieraj ryż brązowy, bo ma więcej błonnika i mikroelementów. Makaron najlepiej pełnoziarnisty zamawiaj z sosem pomidorowym zamiast kremowym. Hummus to wspaniały dodatek białka roślinnego do każdego dania, który dostarcza również dawki błonnika i zdrowego tłuszczu.

