Gdybyśmy mieli jeść tylko jeden produkt ekologiczny, to niech to będą jabłka. Dlaczego? W uprawie konwencjonalnej jabłka w okresie wegetacji mogą być nawet 30-40 razy opryskiwane chemicznymi środkami ochrony roślin.

Ekologicznych jabłek na BioBazarze jest naprawdę duży wybór. W ciągu całego sezonu dostępnych jest około 40 odmian jabłek, a wśród nich wiele tych dawnych lub rzadkich, jak na przykład:

- Gold Milenium (przypomina nieco papierówkę), jest typowo letnim jabłkiem, to jedyna słodka odmiana polecana cukrzykom, ponieważ na niski indeks glikemiczny

- Conel, nazywany czerwoną kosztelą, jest bardzo słodki, dobry na soki

- ciekawą odmianą jest Elschow – smaczny do zjedzenia, ale jeśli chcemy samodzielnie zrobić ocet jabłkowy, to będzie to najlepsza do tego odmiana

- Decosta – również doskonała na soki, twarda, a smak ma zbliżony do gruszki

- najlepszy do pieczenia będzie natomiast Cortland, który zresztą jako jedyny z tych jabłek ma biały miąższ

- słodki Golden Delicious sprawdzi się na soki i przetwory

- idealny do szarlotki lub wytrawnej sałatki będzie kwaśny Boiken

- ulubionym jabłkiem dzieci jest Pinowa, która jest pyszna i malutka, więc dzieci są w stanie zjeść całe takie jabłko i nie wyrzucają połowy