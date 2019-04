Cukier nie poprawia w żaden sposób naszego nastroju, a może go wręcz pogorszyć – przekonują uczeni na łamach "Neuroscience & Biobehavioral Reviews".

Doktor Konstantinos Mantantzis Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, doktor Sandra Sünram-Lea z Uniwersytetu Lancaster oraz doktor Friederike Schlaghecken i profesor Elizabeth Maylor z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Warwick przeanalizowali dane pochodzące z 31 dotychczasowych badań dotyczących wpływu cukru na nastrój u blisko 1300 dorosłych osób. Pod uwagę wzięli różne aspekty nastroju, jak złość, depresja, czujność czy zmęczenie.

Jak piszą badacze w artykule opublikowanym w "Neuroscience & Biobehavioral Reviews", spożywanie słodyczy nie miało wpływu na żaden z aspektów nastroju, bez względu na to, jaka była ilość cukru i jego rodzaj oraz na to, czy badani po spożyciu cukru podejmowali się absorbujących fizycznie lub umysłowo czynności. Potwierdzono za to, że w ciągu godziny od spożycia cukru u badanych występowało uczucie zmęczenia i pogorszenie koncentracji.

– Na całym świecie spożywa się słodzone napoje, by poprawić koncentrację czy zniwelować zmęczenie. Takie założenie nie jest jednak uzasadnione i to właśnie potwierdzają nasze wyniki – skomentował te wyniki doktor Mantantzis.

– Wzrost liczby przypadków otyłości, cukrzycy i zespołu metabolicznego w ostatnich latach podkreśla potrzebę przedstawiania strategii żywieniowych opartych na dowodach naukowych w celu promowania zdrowego stylu życia. Nasze odkrycia wskazują, że słodkie napoje lub przekąski nie zapewniają szybkiego "uzupełnienia paliwa" ani nie sprawiają, że poprawia się nasza koncentracja – dodała doktor Sünram-Lea.