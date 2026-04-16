Czy węglowodany sprzyjają tyciu? Nowe spojrzenie na rolę pszenicy i chleba w diecie

Otyłość i dieta – czy winne są tylko tłuszcze?

Otyłość jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby sercowo-naczyniowe czy nadciśnienie. Dotychczas większość badań koncentrowała się na nadmiernym spożyciu tłuszczów jako głównej przyczynie przybierania na wadze. W efekcie w badaniach eksperymentalnych często stosowano diety wysokotłuszczowe.

Jednocześnie węglowodany – obecne w takich produktach jak chleb, ryż czy makaron – są podstawą codziennego jadłospisu w wielu kulturach. Mimo to ich wpływ na metabolizm i rozwój otyłości pozostaje słabiej poznany. Popularne przekonania, że „chleb tuczy” lub że „należy ograniczać węglowodany”, nie zawsze mają jednoznaczne potwierdzenie naukowe.

Badanie: preferencje żywieniowe a masa ciała

Zespół badawczy kierowany przez prof. Shigenobu Matsumurę z Osaka Metropolitan University postanowił sprawdzić, czy to same węglowodany odpowiadają za przyrost masy ciała, czy raczej zmiany w zachowaniach żywieniowych.

W badaniu wykorzystano model zwierzęcy. Myszy podzielono na kilka grup żywieniowych, obejmujących m.in. standardową karmę, dietę wzbogaconą o chleb, mąkę pszenną lub ryżową, a także dietę wysokotłuszczową w różnych kombinacjach. Analizowano zmiany masy ciała, wydatkowania energii, metabolitów we krwi oraz ekspresji genów w wątrobie.

Kluczowe wyniki

Badanie przyniosło kilka istotnych obserwacji:

Myszy wykazywały silną preferencję dla węglowodanów i rezygnowały ze standardowej karmy.

Pomimo braku istotnego wzrostu całkowitego spożycia kalorii, dochodziło do zwiększenia masy ciała i ilości tkanki tłuszczowej.

Zarówno mąka pszenna, jak i ryżowa powodowały podobny efekt przyrostu masy ciała.

W przypadku diety wysokotłuszczowej połączonej z mąką pszenną przyrost masy ciała był mniejszy niż przy standardowej diecie wysokotłuszczowej.

Wyniki te sugerują, że nie sama pszenica jest bezpośrednią przyczyną tycia. Kluczową rolę może odgrywać preferencja dla węglowodanów oraz związane z nią zmiany metaboliczne.

Metabolizm zamiast przejadania się

Dodatkowe analizy wykazały, że przyrost masy ciała nie wynikał z nadmiernego spożycia kalorii, lecz ze zmniejszonego wydatku energetycznego. Innymi słowy – organizm spalał mniej energii.

Zaobserwowano również: wzrost poziomu kwasów tłuszczowych we krwi, spadek poziomu niezbędnych aminokwasów, odkładanie się tłuszczu w wątrobie, zwiększoną aktywność genów odpowiedzialnych za syntezę tłuszczów. Co istotne, po wyeliminowaniu mąki pszennej z diety zmiany te szybko ulegały odwróceniu.

Co to oznacza dla praktyki klinicznej?

Wyniki badania wskazują, że problem nadwagi może być bardziej złożony niż dotychczas sądzono. Nie chodzi wyłącznie o ilość spożywanych kalorii, ale także o: skład diety, preferencje żywieniowe, wpływ poszczególnych makroskładników na metabolizm.

Zmiana diety zdominowanej przez produkty bogate w węglowodany na bardziej zbilansowaną może ułatwiać kontrolę masy ciała oraz poprawę parametrów metabolicznych.

Kierunki dalszych badań

Naukowcy podkreślają, że kolejnym krokiem będą badania z udziałem ludzi. Planowane jest również dokładniejsze przeanalizowanie wpływu: produktów pełnoziarnistych, żywności bogatej w błonnik, sposobów przetwarzania żywności, oraz łączenia węglowodanów z białkami i tłuszczami. Celem jest opracowanie zaleceń dietetycznych, które pozwolą znaleźć równowagę między walorami smakowymi a korzyściami zdrowotnymi.

Nowe badania sugerują, że to nie same węglowodany są jednoznacznie odpowiedzialne za przyrost masy ciała. Kluczowe znaczenie mają ich wpływ na metabolizm oraz nasze wybory żywieniowe. Dla praktyki medycznej oznacza to konieczność bardziej indywidualnego podejścia do diety pacjenta i odchodzenia od uproszczonych schematów żywieniowych.

Źródło: Osaka Metropolitan University