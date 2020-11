Współcześnie polecana dieta polega najogólniej na unikaniu nadmiaru tłuszczu (zwłaszcza nasyconych kwasów tłuszczowych), soleniu z umiarem, niejedzeniu wysoko przetworzonych pokarmów. Białko do organizmu dostarczać powinny chude mięsa, ryby, nabiał i jajka. Podstawą posiłków powinny być warzywa krótko poddawane obróbce termicznej lub surowe, a owoce są zalecane w umiarkowanych ilościach. Produkty zbożowe powinny występować w wersji pełnoziarnistej. To podstawa. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych produktów dla diabetyków. Ważne jednak, by się nie przejadać, jeść o stałych porach, najlepiej pięć razy dziennie, ale to samo dotyczy nas wszystkich. Tymczasem wokół żywienia cierpiących na cukrzycę narosło wiele mitów. Sprawdźmy, czy są prawdziwe.

Cukrzycę powoduje cukier

Mit. Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną o nie do końca jeszcze rozpoznanych przyczynach. Natomiast cukrzyca typu 2 jest wynikiem ogólnie niezdrowego tryby życia – odżywiania prowadzącego do otyłości i braku aktywności fizycznej. Każda nadwyżka energetyczna – pochodząca z węglowodanów, białka czy tłuszczu – powoduje tycie i zwiększa ryzyko rozwoju choroby. Cukier nie jest tu jedynym winowajcą.

Cukrzycy nie mogą jeść słodyczy

Mit. Mogą, ale z umiarem. Należy przy tym wybierać te w zdrowszej wersji – nie bardzo tłuste i nie bardzo mączne. Ważne, by pozwalać sobie na te przyjemności sporadycznie, okazjonalnie. Czekolada gorzka jest nawet zalecana cierpiącym na cukrzycę.

Owoce można jeść bez ograniczeń

Mit. Owoce zawierają węglowodany, więc podnoszą poziom glukozy we krwi. Zawierają jednak błonnik oraz wiele witamin i minerałów, więc są cenne dla zdrowego żywienia. Diabetykom zaleca się zjadanie ok. 300 g owoców dziennie w dwóch, trzech porcjach. Polecane są owoce mniej słodkie, jak np. arbuzy, grejpfruty, truskawki, wiśnie. Oszczędnie serwować trzeba ananasy, jabłka, gruszki, pomarańcze, morele i śliwki. Winogron i bananów lepiej unikać.

Picie napojów słodzonych zwiększa ryzyko

Fakt. Regularne picie napojów owocowych, energetycznych, herbacianych, gazowanych sprzyja rozwojowi choroby. Należy ich unikać, bo mogą podnosić poziom glukozy we krwi i dostarczają wielu kalorii.

Diabetyk powinien jeść mało, ale często

Fakt. Najważniejsza jest regularność spożywania posiłków. Ważne, by jeść co 3–4 godz. i nie podjadać pomiędzy posiłkami. Najlepiej jeść śniadanie, obiad i kolację, a pomiędzy nimi dwie małe przekąski. Ta regularność utrzymuje poziom glukozy we krwi na stałym poziomie.

Brązowy cukier mniej szkodzi diabetykom

Mit. Cukier brązowy (produkowany z trzciny) tak jak biały (produkowany z buraków) spożywany w nadmiarze może powodować wzrost poziomu glukozy we krwi, a poza tym sprzyja nadwadze lub otyłości. Kaloryczność cukru brązowego jest zbliżona do białego. Brązowy zawiera jednak wiele składników mineralnych (żelazo, magnez, wapń, potas), dlatego bywa uznawany za zdrowszy.

Cynamon obniża stężenie glukozy we krwi

Fakt. Zawarte w tej przyprawie związki regulują poziom glukozy i lipidów we krwi, spowalniają wchłanianie węglowodanów oraz zwiększają wrażliwość na insulinę. Badania wykazały, że regularne spożywanie cynamonu zmniejsza ryzyko powikłań cukrzycy.

Kto ma cukrzycę, nie powinien jeść ziemniaków

Mit. Miłośnicy ziemniaków z wody nie muszą z nich rezygnować, ale powinni solić je minimalnie, nie rozgotowywać, nie rozgniatać po ugotowaniu i poczekać, aż przestygną. Polecana jest wręcz niemiecka Kartoffelsalat – podawana na zimno sałatka ziemniaczana z dodatkiem sosu na bazie octu winnego. Wyeliminować z diety należy jednak frytki, chipsy czy ziemniaki pieczone.

Diabetyk nie powinien jeść masła

Mit. Masło jest źródłem naturalnej witaminy A, która wspiera wzrok oraz witaminy D, która wzmacnia kości. Co prawda zawarty w maśle kwas palmitynowy zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, ale nie należy go eliminować, lecz stosować z umiarem.

Jeśli pić kawę, to zbożową

Mit. Kawa zbożowa zgodnie z nazwą produkowana jest ze zbóż – źródła węglowodanów – i może podnosić poziom glukozy we krwi. Natomiast uczeni dowodzą, że umiarkowane picie kawy naturalnej obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 ze względu na zawarte związki o działaniu antyoksydacyjnym.

Słodycze są lekarstwem na niedocukrzenie

Mit. Słodycze, zwłaszcza czekoladowe, zawierają zwykle duże ilości tłuszczu, który spowalnia wchłanianie się węglowodanów. Przy niedocukrzeniu najskuteczniej sprawdzają się słodkie napoje.