Główny autor badania profesor Roy Taylor z Newcastle University twierdzi, że jest to kolejny dowód, że cukrzyca jest chorobą, którą można zahamować i nie trzeba się z nią borykać do końca życia. Specjalista od wielu lat przekonuje, że skutecznym na to sposobem jest dieta niskokaloryczna.

Wyniki badań na ten temat opublikowano na na łamach „Lancet Diabetes and Endocrinology”. Przytacza je pap.pl.

W badaniu, które przeprowadzono w Szkocji i Anglii, uczestniczyło 149 osób cierpiących na cukrzycę typu 2. Ochotnicy przez 12-30 tygodni musieli spożywać specjalnie przygotowane dla nich płyny i posiłki półpłynne. Po tym okresie przez kolejnych kilka tygodni byli przestawiani na zwykłą dietę.

Po roku obserwacji u 69 ochotników (43 proc.) zaobserwowano cofnięcie się objawów choroby. W przypadku innych pacjentów z grupy porównawczej, u których stosowano tradycyjne leczenie z użyciem leków, w tym samym okresie udało się tego dokonać jedynie u 4 proc. badanych. Po dwóch latach 53 osoby (36 proc.) na diecie niskokalorycznej nadal wykazywały objawy remisji cukrzycy i nie musiały zażywać żadnych farmaceutyków.

Większość uczestników eksperymentu schudła o co najmniej 10 kilogramów – precyzuje BBC News. Jeden z ochotników w ciągu 12 tygodni stracił aż 17 kilogramów (schudł z 90 do 73 kilogramów). Później nieco przytył, ale po 2 latach nadal ważył 77 kilogramów.

