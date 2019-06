Dyrektor Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia Sylwia Wądrzyk poinformowała, że decyzja o objęciu refundacją dla leku Diaprel MR (Gliclazidum) w dawce 30 mg obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. przez 3 lata, natomiast dla dawki 60 mg obowiązuje od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

- W ramach listy aptecznej refundowany jest szereg leków zawierających substancję czynną Gliclazidum – podkreśla rzecznik prasowy resortu. Są to m.in. takie leki jak Symazide w dawce 60 mg i 30 mg, Salson (60 mg), Glikuron (60 mg), Gliclastad (30 mg), Gliclazide Zentiva (60 mg), Clazicon (60 mg i 30 mg) oraz Gliclastad (30 mg).

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w opublikowanym na swojej stronie internetowej i przekazanym PAP oficjalnym stanowisku w tej sprawie zwraca uwagę, że w związku z wypadnięciem z listy refundacyjnej od 1 lipca 2019 cena leku Diaprel MR 60 mg wzrośnie o ponad 55 proc. - z 19 zł do około 30 zł. Dotąd lek ten zażywało prawie 200 tys. chorych na cukrzycę w Polsce.

Prezes Stowarzyszenia Anna Śliwińska podkreśla, że chorzy, którzy nie będą mogli zaakceptować nowej, znacząco wyższej ceny będą musieli umówić się na wizytę u swojego lekarza prowadzącego w celu uzgodnienia nowej terapii i uzyskania recepty na nowy lek.

- Zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta może dokonać zamiany leku na tańszy odpowiednik, jednak tylko z leku refundowanego - dodaje.

Jej zdaniem, taka sytuacja to zagrożenie dla ciągłości terapii i w efekcie braku kontroli nad stężeniem glukozy we krwi. Zwraca również uwagę, że Diaprel MR 60 mg zawiera substancję czynną pochodzącą z Unii Europejskiej i produkowaną w Polsce, co gwarantuje jakość zgodną z unijnymi standardami.