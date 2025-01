"Do trzech razy sztuka". Izabela Leszczyna o reformie szpitali

- Obawiam się, że będę potrzebowała trzeciego okrążenia. Jak to mówią: do trzech razy sztuka. Będziemy chcieli jeszcze jedną propozycję skierować do konsultacji publicznych - powiedziała Leszczyna na konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie PAP o to, kiedy rząd zajmie się projektem ustawy reformującej szpitalnictwo.

Leszczyna zauważyła, że początkowo powiaty obawiały się centralizacji, ale teraz widzą w niej potencjalne korzyści. Leszczyna dodała, że pozytywne opinie wpłynęły podczas konsultacji drugiej wersji projektu reformującego szpitalnictwo.

Reforma systemu ochrony zdrowia w 2025 roku

Ministra zdrowia w 2025 r. planuje rozpocząć reformę systemu ochrony zdrowia. Filary reformy Leszczyna przedstawiła w lipcu 2024 r.; to deregulacja, transformacja i odwrócona piramida świadczeń (przeniesienie części świadczeń ze szpitalnictwa do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a z AOS-u do podstawowej opieki zdrowotnej).

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw był gotowy w sierpniu. Ministerstwo Zdrowia przekazało go wówczas do konsultacji publicznych. Niektóre rozwiązania wywołały jednak kontrowersje. Dotyczyły m.in. warunku minimum 400 porodów koniecznych do utrzymania finansowania porodówki w ramach sieci szpitali oraz kwalifikacji w przypadku profili zabiegowych.