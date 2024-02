Masazer na plecy – kiedy okaże się pomocny?

Bóle kręgosłupa lub karku to obecnie coraz powszechniejszy problem. Wynika on w dużym stopniu z siedzącego trybu życia i minimalnej ilości ruchu. Długie godziny przy biurku, odpoczynek ze smartfonem na kanapie, napięte mięśnie, nadmierny stres… - wszystko to z czasem może skutkować dolegliwościami bólowymi w tych partiach ciała. Jeżeli zauważasz u siebie coraz częstszy dyskomfort i ból pleców, odpowiednie urządzenie do masażu może się okazać niezastąpione. Masazer na plecy to także dobry wybór dla sportowców, którzy chcą zadbać o odpowiednie rozluźnienie mięśni po intensywnych treningach. Sprawdzi się on również w przypadku przeciążeń, osłabienia mięśni po urazie, a nawet częstych bólów głowy. Masażery do pleców dzielą się na ręczne oraz elektryczne. Pierwsze z nich wymagają wykonywania samodzielnego nacisku na obolałe miejsce, z kolei drugie – same wykonują pracę po przyłożeniu głowicy do danego obszaru. Na rynku dostępne są specjalne masażery dedykowane do poszczególnych części ciała – w tym właśnie do pleców – oraz urządzenia uniwersalne, przystosowane do użytku na całym ciele.

Dobry masażer do pleców, czyli jaki?

Poszukiwania skutecznego masazera na plecy mogą się okazać nie lada wyzwaniem. Warto zatem wiedzieć, jakich cech szczególnie warto szukać w urządzeniu, aby spełniło ono nasze oczekiwania. Dobry masażer do pleców w wersji elektrycznej powinien posiadać różne tryby masażu i umożliwiać regulację jego intensywności oraz głębokości. Dzięki temu jest możliwe dopasowanie działania sprzętu do różnych potrzeb użytkownika. Dużym atutem jest również opcja ustawienia czasu masażu. Dla osób ceniących sobie mobilność zaletę będzie stanowiło również bezprzewodowe działanie masażera. Co więcej, niektóre urządzenia posiadają funkcję ogrzewania, która dodatkowo wspiera łagodzenie dolegliwości. Wybierając masażer w formie kołnierza lub pasa, warto zwrócić uwagę również na materiał, z którego został on wykonany. Najlepsze masażery pokryte są zazwyczaj naturalną skórą. W przypadku pistoletów do masażu istotna jest też liczba głowic dostępnych w zestawie – do masażu szyi i pleców najlepiej sprawdza się ta z rozwidlonymi końcami. Nie bez znaczenia jest ponadto cicha praca urządzenia. W przypadku modelu ręcznego warto z kolei zwrócić uwagę na jego wytrzymałość i rozmiary – tego rodzaju przyrząd można bowiem zabrać ze sobą nawet do pracy lub w podróż. Dobrze również, aby masażer był łatwy do utrzymania w czystości.

Jak działa urządzenie do masażu pleców?

Działanie masażera do pleców nie jest skomplikowane – ma on za zadanie kurczyć i rozkurczać mięśnie. Wibracje urządzenia oddziałują na nie, zmniejszając lub całkowicie redukując napięcia i dolegliwości bólowe. Jak zatem używać urządzenia do masażu? Wystarczy przyłożyć je do miejsca, którego ból stał się najbardziej dokuczliwy. W przypadku wariantów ręcznych należy samodzielnie wykonać nacisk na spięte, bolące miejsce – dla wielu osób po kilku minutach może się to okazać męczące. Masażer w wersji elektrycznej sam dostosowuje ten nacisk do masowanej partii pleców. Elektryczne modele oferują liczne tryby masażu, różniące się między sobą m.in. siłą nacisku czy intensywnością generowanych wibracji. Można więc dopasowywać je do danego odcinka pleców i efektów, które chcemy osiągnąć.

Masażery do pleców – jakie przynoszą korzyści?

Wykonywanie masażu pleców przy użyciu specjalnego urządzenia masującego może przynieść wiele korzyści dla organizmu, przede wszystkim:

· wyraźne rozluźnienie spiętych mięśni;

· zminimalizowanie, a nawet całkowite zwalczenie bólu i dyskomfortu kręgosłupa oraz karku;

· poprawa krążenia krwi;

· efektywniejsza regeneracja tkanek, np. po treningu;

· ulga w bólach głowy, m.in. migrenowych;

· głęboki relaks i odprężenie.

Podobnie jak w przypadku każdej innej terapii, bardzo ważna w domowym masażu pleców jest systematyczność. Masaż wykonany raz na kilka miesięcy nigdy nie przyniesie takich rezultatów, jak regularna terapia przeciwbólowa, trwająca nawet kilka minut dziennie. W przypadku dolegliwości bólowych masaż przy użyciu urządzenia do masażu pleców można wykonywać nawet każdego dnia – chyba że po dłuższym czasie ból wciąż nie mija. W takiej sytuacji należy już udać się do specjalisty.

Masażer do pleców – jaki wybrać?

Jeśli od dawna zastanawiasz się, jaki masażer na kręgosłup będzie dla Ciebie najlepszym wyborem, przed podjęciem decyzji porównaj ze sobą kilka modeli. Każdy z nich może bowiem różnić się między sobą funkcjonalnością i siłą nacisku. Co więcej, jeżeli planujesz wykonywać wyłącznie masaż karku, możesz postawić na specjalne urządzenie przeznaczone tylko do tej partii kręgosłupa. Jeśli natomiast zależy Ci na bardziej uniwersalnym zastosowaniu masażera, urządzenie do odcinka szyjnego może się już okazać niewystarczający. Szczególnie polecane rozwiązanie stanowią masażery shiatzu, stosowane zarówno w przypadku bólu, jak i profilaktycznie. Zazwyczaj mają one formę bezprzewodowego pasa, który śmiało można zakładać również na inne partie ciała. Wśród masażerów do pleców i karku wyróżnia się również:

· fotele masujące;

· maty masujące;

· pistolety do masażu;

· rollery do masażu;

· maty do akupresury.

Elektryczny masażer na plecy – opinie

Masażery do pleców w wersji elektrycznej od lat cieszą się dużą popularnością – a na rynku z roku na rok pojawia się coraz więcej godnych uwagi urządzeń i przyrządów. Oceny użytkowników na ich temat w większości przypadków sięgają pięciu gwiazdek. Komentarze na temat poszczególnych produktów pochodzą zazwyczaj od osób, które poszukiwały domowych sposobów na zmniejszenie bólu i poprawę samopoczucia. Szczególnie dobrą opinią cieszą się takie urządzenia jak masażer SHIATSU PRO+ marki 4fizjo, pistolet do masażu ALPHA AMG-01 czy mata masująca MEDIVON Cosy Mesh. Oceny wspomnianych modeli wahają się w przedziale 4,9-5/5 – można więc śmiało stwierdzić, że to jedne z najlepszych produktów dostępnych w sprzedaży. Jeśli poszukujesz masażera, który będzie dobrze spełniał swoją funkcję i towarzyszył Ci przez dłuższy czas, możesz bez obaw postawić na jedno ze wspomnianych rozwiązań.

Jeśli od dawna planujesz zakup masażera do pleców, który pomoże Ci zwalczyć nieprzyjemne dolegliwości bólowe i zapewni przyjemne rozluźnienie, wiesz już, na co zwracać uwagę przy wyborze. Odpowiednio dobrany przyrząd ręczny lub urządzenie elektryczne może przynieść dużą ulgę w bólu i służyć przez długie lata. Pamiętaj jednak, że w przypadku silnych lub stale powiększających się dolegliwości, sam domowy masaż nie wystarczy – w takiej sytuacji wizyta u specjalisty to już konieczność.