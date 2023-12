Blizny powstają po urazach skóry właściwej, gdy ubytek zostaje zastąpiony tkanką łączną włóknistą. To w pełni naturalny etap gojenia się ran różnego rodzaju, jednak dla wielu osób blizny mogą być nieestetyczne. Blizny mogą mieć różny wygląd, kształt i strukturę, co wpływa na jej widoczność – zależy to od wielkości uszkodzenia, predyspozycji genetycznych, stanu zdrowia, wieku, procesu gojenia (czy nie został zaburzony) i pielęgnacji okolicy rany. Blizna nie tylko różni się wyglądem od zdrowej skóry, ale jest też od niej mniej elastyczna i nie ma zakończeń nerwowych, mieszków włosowych i gruczołów łojowych. Zazwyczaj jest miękka i płaska lub lekko wypukła, a jeśli proces gojenia nie przebiegł prawidłowo, to powstaje blizna patologiczna: blizna przerostowa (czerwona, gruba i szeroka), zanikowa (wklęsła na skutek zbyt małej ilości kolagenu) lub bliznowiec (wypukły, twardy, w ciemniejszym niż zdrowa skóra kolorze). Blizny powstają na skutek różnych czynników:

- blizny pooperacyjne – powstają podczas leczenia chirurgicznego i naruszenia tkanek;

-blizny pooperacyjne – związane ze stanem zapalnym skóry;

-blizny oparzeniowe – na skutek działania wysokiej temperatury lub środków chemicznych, co doprowadziło do uszkodzenia skóry właściwej;

-blizny pourazowe – obtarcia, zranienia itp.

Jak działa maść na blizny?

Warto wiedzieć, że proces gojenia się blizny może trwać bardzo długo i dzieli się go na dwa etapy.

Blizna niedojrzała – zmiana jest gruba, twarda, zaczerwieniona i wypukła. Ten etap trwa około roku.

Blizna dojrzała – zmiana staje się elastyczna i miękka, a jej kolor przypomina naturalny kolor skóry. Blizna nie powoduje żadnych dolegliwości, a jej wygląd nie ulega dalszym zmianom.

Maść na blizny pooperacyjne i innego pochodzenia poprzez działanie zawartych w niej składników ma wspomóc prawidłowe gojenie się blizny, przyspieszyć regenerację i odbudowę, zmniejszając ryzyko nadmiernego rozrostu blizny i powstania blizny patologicznej (zgrubiałej, twardej i wypukłej). Dodatkowo preparaty działają ochronnie i nawilżająco, a także wyrównują koloryt skóry. W efekcie blizna staje się mniej widoczna, ale warunkiem skuteczności jest regularna i długotrwała pielęgnacja, gdyż proces jest powolny i długi, ale efekty mogą być zachwycające. Stosowanie maści na blizny należy rozpocząć, jak najszybciej, wspierając regenerację blizny niedojrzałej, która wciąż się goi – wtedy efekty będą najlepsze. Jednak stosowanie maści na stare blizny również poprawi ich wygląd i zmniejszy widoczność nieestetycznych zmian. Stosowanie preparatów warto łączyć z delikatnym masażem, który poprawi mikrokrążenie skóry, dzięki czemu będzie ona lepiej dotleniona i odżywiona, co sprzyja prawidłowej regeneracji.

Co powinna zawierać dobra maść na blizny?

Duża ilość produktów sprawia, że znalezienie naprawdę dobrej maści może być trudne, dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, wybierając maść na bliznowce i blizny. Opinie mogą być bardzo pomocne w wyborze produktu, ale należy kierować się też formułą i składem. A co powinna zawierać najlepsza maść na bliznowce i blizny?

Witamina E jest silnym antyoksydantem i wspiera procesy regeneracyjne.

Witamina A – rozjaśnia blizny i wyrównuje koloryt skóry. Szczególnie ważna jest w leczeniu blizn potrądzikowych i w maściach na bliznowce.

Witamina C – niweluje przebarwienia, wygładza i działa antyoksydacyjnie, poprawiając stan skóry.

Silikon – chroni skórę przed utratą wody, dzięki czemu blizna jest lepiej nawilżona, elastyczna i miękka. Dodatkowo silikon łagodzi świąd i inne nieprzyjemne odczucia.

Kolagen – pomaga w odbudowie struktur skóry, dzięki czemu blizna jest mniejsza.

Wyciąg z cebuli i heparyna – łagodzą stan zapalny i wspomagają prawidłowe gojenie się blizny, przyspieszając ten proces.

Oleje i masła naturalne – nawilżają, odżywiają i regenerują, dzięki czemu blizna jest gładsza, bardziej elastyczna i mniej widoczna. Dodatkowo zmniejszają swędzenie i zaczerwienienie. Szczególnie polecane na blizny są: olej kokosowy, masło shea, olej tamanu, olej z rokitnika i olej lniany.

Śluz ślimaka – działa jak naturalny opatrunek, chroniąc skórę przed utratą wody i czynnikami zewnętrznymi. Pobudza skórę do produkcji kolagenu i elastyny, przyspieszając regenerację.

Miód – zawiera wiele enzymów, które doskonale wpływają na skórę. Miód odżywia i przyspiesza regenerację, a dodatkowo sprawia, że skóra jest miękka i przyjemna w dotyku.

Masa perłowa – zmiękcza i rozjaśnia skórę.

Oczywiście dobra maść na blizny nie musi zawierać wszystkich tych składników, ale część z nich powinna pojawić się w składzie, aby krem był naprawdę skuteczny. Trzeba jednak pamiętać, że brak regularności w stosowaniu może spowodować, że efekty nie będą zadowalające. Blizny najlepiej smarować dwa razy dziennie – rano i wieczorem przez cały proces ich gojenia.

Maść na blizny pooperacyjne – ranking

Najlepsza maść na blizny pooperacyjne to taka, która działa kompleksowo: odżywia, regeneruje, wyrównuje koloryt skóry i nawilża. Dzięki temu efekty regularnego stosowania będą bardzo dobre, a zmiana stanie się mniej widoczna i gładsza. Należy jednak pamiętać, że maści i kremów nie wolno stosować na otwarte rany, co ma szczególne znaczenie w przypadku blizn oparzeniowych. Smarowanie należy rozpocząć po całkowitym zagojeniu się rany, gdy rozpoczyna się proces powstawania blizny, a więc po odpadnięciu strupków. W przypadku ran pooperacyjnych maści można zazwyczaj stosować po ściągnięciu szwów – w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Przedstawiamy 7 najlepiej ocenianych maści na blizny.

Contractubex

Najpopularniejsza maść na blizny, która dostępna jest na rynku od ponad 50 lat i wciąż zbiera pozytywne opinie konsumentów. Contractubex ma formę żelu i jest lekiem, a więc ma klinicznie dowiedzioną skuteczność. Swoje działanie opiera na trzech składnikach aktywnych: wyciągu z cebuli, heparyny i allantoiny o działaniu łagodzącym. Mają one działanie przeciwzapalne i antybakteryjne oraz przyspieszają naturalny proces gojenia i regenerację blizny, dzięki czemu jest ona miękka, gładka i elastyczna oraz prawie niewidoczna. Można stosować na świeże i stare blizny.

Cepan krem

Maść na bliznowce i blizny również te, które powstały wiele lat temu. Wyciąg z cebuli, heparyna, nalewka z rumianku i alantoina sprawiają, że blizna ulega spłaszczeniu i staje się bardziej elastyczna. Dodatkowo krem redukuje przebarwienia, co ma szczególne znaczenie w początkowym etapie gojenia oraz przy leczeniu bliznowzców. Cepan krem zmniejsza uczucie napięcia oraz świąd i łagodzi stan zapalny. Ogromną zaletą maści jest też jej niska cena.

Krem z masy perłowej NoScar

Głównym składnikiem jest masa perłowa, pobudzająca produkcję kolagenu, zapobiegając powstawaniu blizn patologicznych i pomagając w regeneracji tkanek. Dzięki temu skóra zostaje wygładzona, a jej koloryt ulega wyrównaniu, co sprawia, że blizna jest mniej widoczna. Krem z masy perłowej NoScar można stosować na blizny różnego pochodzenia (pooperacyjne, potrądzikowe, oparzeniowe) oraz na rozstępy.

Krem L'Biotica Evolet

Działanie oparte jest na zawartości masy perłowej i olejku z nasion dzikiej róży. Masa perłowa wygładza, redukuje przebarwienia i zmiękcza, a olejek ma silne działanie regeneracyjne i nawilżające. W kremie na blizny znajduje się również panthenol, który nawilża i przyspiesza regenerację naskórka. W efekcie blizny stają się mniej widoczne, a proces ich gojenia przebiega szybciej i efektywniej. Dodatkowo krem L'Biotica Evolet można stosować na rozstępy i przebarwienia na twarzy i szyi. Jest też bezpieczny dla przyszłych mam – można go stosować od 12 tygodnia ciąży.

Olejek Bio-oil

Niezwykle popularny produkt na blizny i rozstępy, który zebrał wiele pozytywnych opinii. Jest wygodny w stosowaniu, ma lekką, przyjemną konsystencję i można go używać od pierwszych dni ciąży. W skład olejku wchodzą wyciągi roślinne, oleje i witaminy, wśród których są m.in.: olejek lawendowy, rumiankowy, rozmarynowy i olejek z nagietka oraz witaminy A i E. Bio-oil poprawia elastyczność skóry, wygładza zmiany, redukuje przebarwienia, nawilża i regeneruje.

Krem brzozowo‑nagietkowy Sylveco

Prosty i naturalny skład sprawia, że krem brzozowo-nagietkowy nadaje się do codziennej pielęgnacji i do walki z rozstępami i bliznami. Oleje roślinne (jojoba, z pestek winogron i z ziaren soi) nawilżają i tworzą warstwę ochronną, wzmacniając płaszcz lipidowy skóry. Wosk pszczeli działa zmiękczająco i regenerująco, a betulina wspomaga odbudowę skóry i działa przeciwzapalnie. Krem dodatkowo został wzbogacony i wyciąg z nagietka lekarskiego, który zawiera wiele witamin, a więc odżywia i nawilża skórę. Zmiany stają się mniej widoczne, dzięki właściwemu nawilżeniu i intensywnej regeneracji.

Esencja ze śluzem ślimaka Orientana Bio

Wyróżnia się ciekawą konsystencją, sposobem stosowania oraz wysoką skutecznością. Głównymi składnikami są śluz ślimaka oraz wyciąg z korzenia Konjac, które mają działanie regenerujące, odżywcze, nawilżające i przeciwzapalne, dzięki czemu zapewniają prawidłowe gojenie się blizn i zmniejszają widoczność starych blizn oraz bliznowców. Żel należy nanieść wieczorem na oczyszczoną skórę i zostawić na noc, co zapewni jego intensywne działanie oraz stworzy warstwę ochronną. Rano pozostałości należy dokładnie umyć ciepłą wodą.