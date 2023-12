Korektor postawy – czym on jest i do czego służy?

Korektor postawy to akcesorium, którego zadaniem jest wspieranie prawidłowej postawy i ułożenia kręgosłupa, zarówno podczas stania, jak i siedzenia. Zazwyczaj ma on formę elastycznych materiałowych pasów, zszytych ze sobą w taki sposób, by można je było swobodnie założyć na ramiona i plecy. I tu ważna uwaga, dzięki której najprościej jest odróżnić korektory postawy dobrej jakości od tych, które najlepiej omijać szerokim łukiem. Otóż te pierwsze „mobilizują” ciało do przybrania właściwej postawy. Stymulują odpowiednią pracę mięśni pleców i brzucha i dzięki nim ciało niejako zapamiętuje właściwe ułożenie i nawet po zdjęciu korektora jest w stanie je utrzymać. Korektory postawy, których należy unikać jak ognia, są sztywne i ograniczają swobodę ruchów. Cały czas czujemy, że mamy je na sobie, bo mamy wrażenie, jakby ktoś przymocował kij do naszych pleców. Zupełnie nie o to chodzi w pracy z tym akcesorium. Jeśli znajdziemy odpowiedni model, możemy go nosić nawet kilka godzin w ciagu dnia i całkiem zapomnieć, że mamy go na sobie.

Reklama

Kiedy warto zdecydować się na zakup korektora postawy?

Właściwie każda osoba, która zauważa u siebie tendencję do garbienia się i dużo czasu spędza w pozycji siedzącej, odczuje spore korzyści z używania korektora postawy. Wśród pozytywnych aspektów noszenia tego akcesorium można wymienić choćby zmniejszenie dolegliwości bólowych w obrębie szyi oraz tułowia oraz zmniejszenie ryzyka występowania kontuzji. Kiedy nasze ciało jest optymalnie ułożone, lepiej też oddychamy, dzięki czemu jesteśmy bardziej dotlenieni, mamy więcej energii i mniejsze trudności z wykonywaniem ćwiczeń. A skoro o ćwiczeniach mowa, to warto podkreślić, że samo noszenie korektora postawy nie załatwi za nas wszystkiego. Konieczne jest podjęcie trudu wprowadzenia regularnej aktywności fizycznej do codziennego życia. Nie trzeba od razu „skakać na głęboką wodę” i zacząć codziennie uprawiać jogging. Na starcie w zupełności wystarczą lekkie ćwiczenia rozciągające i rozluźniające. Ważne jest także wzmacnianie mięśni brzucha, bo to one w największym stopniu odpowiadają za utrzymanie prawidłowej postawy.

Reklama

Korektory postawy dla dzieci

Rozwój ruchowy dzieci jest szalenie istotnym zagadnieniem i należy go wspierać w każdy możliwy sposób, również poprzez ćwiczenia korekcyjne i danie o utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Wiele maluchów ma kłopoty ze zbyt słabym napięciem mięśniowym i jeśli w porę nie zadba się o jego wzmocnienie, to skutkować to może problemami z mówieniem, dotlenieniem mózgu czy nawet nauką takich umiejętności, jak pisanie czy czytanie. Korektory postawy mogą okazać się tu bardzo pomocne. Wśród modeli przeznaczonych dla dzieci dużą popularnością cieszą się tzw „pajączki”, czyli wąskie taśmy z elastycznego materiału, które wyposażone są dodatkowo w czujnik sygnalizujący, kiedy dziecko zaczyna się garbić. Kiedy maluch usłyszy charakterystyczne „piknięcie”, od razu się prostuje, przez co nabywa umiejętności utrzymania i zachowania właściwego ułożenia ciała.

Korektor postawy dla dorosłych – na co zwracać uwagę przy wyborze?

Od tego, czy uda nam się dobrać korektor postawy dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb, zależy zarówno skuteczność jego działania, jak i nasz komfort. Jeśli bowiem noszenie go będzie dla nas uciążliwe, to szybko się zniechęcimy i pewnie trudno będzie zmobilizować się do dalszych poszukiwań. Ważne jest zatem, by nie kupować pierwszego lepszego produktu, ale uważnie prześledzić informacje na temat poszczególnych modeli, by móc dokonać bardziej świadomej decyzji. Wśród najważniejszych kryteriów, na które należy zwracać uwagę, należałoby wymienić:

· Materiał wykonania – tkanina, z której zrobiony jest korektor postawy, powinna być przyjemna w dotyki i na tyle elastyczna, by nie krępować ruchów, ale jednocześnie sztywna na tyle, by nie odkształcić się po krótkim czasie użytkowania. Ważne jest, byśmy podczas noszenia korektora nie odczuwali dyskomfortu. Jeśli pasy są zbyt wąskie bądź źle wyprofilowane, mogą wpijać się w skórę i ją ocierać, a to z pewnością nie jest pożądane zjawisko. Rodzaj materiału ma także wpływ na walory czysto użytkowe i funkcjonalne korektora. Dobrze, jeśli można go bez obaw i często prać i jeśli szybo schnie. Dobrze też, gdy nie jest zbyt jasny, bo wtedy wszystkie zabrudzenia są na nim od razu widoczne, przez co możemy czuć skrępowanie i dyskomfort, jeśli np. nosimy go pod jasnymi ubraniami albo na wierzchu.

· Możliwość regulacji – źle dopasowany korektor postawy nie spełni swojej roli. A aby go dopasować do kształtu ciała i swoich potrzeb, należy do odpowiednio wyregulować. Oczywiście dostępne są korektory postawy w uniwersalnych rozmiarach, ale można znaleźć również takie o ściśle określonych parametrach. Modele, w których istnieje możliwość regulacji, sprawdzą się tylko pod warunkiem, że ściąganie i rozluźnianie pasów będzie niekłopotliwe i że służące do tego elementy nie będą wpływać na komfort użytkowania.

· Wygląd – abyśmy mogli z pełnym przekonaniem nosić korektor postawy, musi on nie tylko być wygodny, ale też…ładny. Tak, design tych produktów też ma duże znaczenie przy wyborze. Można zdecydować się na modele o bardziej sportowym charakterze, które świetnie będą pasowały do legginsów czy dopasowanych koszulek do biegania, albo na takie bardziej dyskretne, przeznaczone do noszenia pod koszulą, swetrem czy bluzą. Dostępne są także korektory postawy zaprojektowane w taki sposób, by można je było nosić na co dzień, na wierzchnie ubranie i wyglądają przy tym naprawdę elegancko.

Korektor wady postawy – skuteczność

Skuteczność korektora wad postawy w dużej mierze zależy od tego, jakie są oczekiwania użytkownika. Jeśli będziemy pamiętać, że jest to narzędzie mające służyć wspieraniu, a nie leczeniu wad postawy i że jego zadaniem jest wyrobienie nawyku prostowania się podczas siedzenia i stania, to możemy w niedługim czasie odczuć jego pozytywny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Trzeba mieć świadomość, że nie jest on w stanie pomóc w przypadku głębokich i poważnych schorzeń kręgosłupa. Zbyt długie noszenie korektora postawy może też prowadzić do osłabienia mięśni tułowia. Powinniśmy zatem trzymać się zasady, by z korektora korzystać nie dłużej, niż 8 godzin dziennie, a najlepiej przez 2-3 godziny w ciągu doby. Nie można zakładać tego akcesorium na noc.

Wady i zalety korektorów postawy

O tym, że warto korzystać z korektora postawy, przekonało się i cały czas przekonuje wiele osób, które dzięki używaniu tego akcesorium znacznie poprawiły jakość swojego życia. Wśród najważniejszych zalet korektorów postawy należy wymienić to, że:

· Pomagają one w wyrabianiu nawyku utrzymywania prawidłowej postawy i wspierają odpowiednią pracę mięśni (przy odpowiednim użytkowaniu);

· Pomagają w zwiększaniu świadomości postawy – kiedy mamy go na sobie, bardziej się „pilnujemy” i myślimy o tym, aby mieć wyprostowane plecy i napięte mięśnie brzucha. Taka informacja zwrotna, wędrująca do naszego mózgu, może zaowocować trwałymi zmianami w utrzymywaniu prawidłowego ułożenia ciała.

Niestety korektory postawy nie są także pozbawione wad:

· Jeśli nie użytkuje się ich w odpowiedni sposób, tj np. nosi zbyt długo, mogą przyczyniać się do osłabienia mięśni tułowia;

· Nie istnieją uznane i wiarygodne dowody na to, że korektory postawy są skuteczne, bo za takie nie można uznać badań, które często są zlecane przez producentów;

· Wielu użytkowników korektorów postawy wskazuje na to, że nie są one do końca wygodne i często ich noszenie wiąże się z poczuciem dyskomfortu (choć przy odpowiednim dopasowaniu takie problemy nie powinny występować);

· Nieodpowiednio użytkowane, mogą prowadzić do rozwoju bólu mięśniowo-powięziowego, który powstaje, kiedy mięśnie piersiowe mniejszy i większy są poddane przedłużonemu biernemu rozciąganiu.

Korektory postawy – polecane modele

Spośród korektorów postawy obecnych na rynku kilka modeli zasługuje na szczególne polecenie. Jest wśród nich Blackroll Posture marki Swedish – korektor postawy typu pajączek. Dostępny jest on w rozmiarze uniwersalnym (odpowiednim dla osób noszących rozmiary S, M i L) oraz rozmiarze XXL. Tym, co go wyróżnia, jest bardzo dobra jakość wykonania, która przekłada się na trwałość. Wygoda i komfort użytkowania to kolejne jego atuty. Jest bardzo dyskretny i praktycznie niewidoczny pod ubraniem. Łatwo się go zakłada i ma ponadczasowy, uniwersalny wygląd.

Kolejnym korektorem postawy, którego zakup warto rozważyć, jest Prostotrzymacz Magnetyczny. Jego budowa pozwala na noszenie go zarówno pod, jak i na ubraniu. Opinie użytkowników wskazują na to, że przynosi on ulgę w bólach kręgosłupa i bardzo dobrze wspiera zachowanie odpowiedniej postawy. Do zakupu zachęca również jego atrakcyjna cena. Regulowane szelki umożliwiają dopasowanie go do swoich indywidualnych preferencji.

Dobrymi opiniami cieszy się także korektor postawy OPPO 2075. Jest on odpowiedni zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Do jego głównych zalet należy to, że wspomaga on prawidłową pracę mięśni, przez co zmniejsza się ryzyko ich wiotczenia. Jest wygodny, bardzo elastyczny i dyskretny. Dostępny jest w rozmiarach od XS do XXXL.

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki i wyjaśnienia okażą się pomocne w znalezieniu idealnego korektora postawy.