Finansowana ze środków europejskich kampania „Get a Fruit” to program informacyjno-promocyjny mający na celu zwiększenie spożycia świeżych owoców (brzoskwiń, śliwek, nektarynek, wiśni i moreli na rynku wewnętrznym Niemiec, Polski, Czech i Chorwacji. W ramach wspieranej przez Unię Europejską kampanii „Get a Fruit” w Chorwacji, Polsce i Czechach odbyła się seria udanych przedstawień teatralnych, podczas których osoby w każdym wieku miały okazję dowiedzieć się więcej o korzyściach włączenia świeżych owoców do codziennej diety, ale także bezpieczeństwa spożycia owoców w Europie dzięki zintegrowanemu podejściu Unii Europejskiej do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa diety.

Używając hasło „To jest proste, to jest pyszne, to jest europejskie”, celem kampanii było podkreślenie korzyści płynących z włączenia świeżych owoców do diety, ich wartości odżywczych, ale także tego, że europejska konsumpcja owoców jest bezpieczna dzięki zintegrowanemu podejściu do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa produktów. UE ustanowiła bardzo surowe ramy prawne, które zmuszają europejskich producentów do stosowania najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa żywności w całym procesie produkcji, aby zapewnić, że tylko pożywne i smaczne produkty dotrą do konsumentów.

W ramach „Get a Fruit” UE kontynuuje inicjatywy mające na celu informowanie społeczeństwa w Niemczech, Polsce, Czechach i Chorwacji poprzez promowanie niesamowitej jakości europejskich świeżych owoców za pomocą przedstawień teatralnych, aby zwiększyć świadomość europejskiej jakości świeżych owoców i aby spożycie owoców stało się częścią codziennej diety.

