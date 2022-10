Profilaktyka zdrowotna to fundament walki z chorobami. Służy ich wczesnemu wykrywaniu i skutecznemu leczeniu. Prowadzi do zmniejszania liczby wypadków przy pracy i ograniczania ich negatywnych skutków. Niesie korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Mówiła o tym dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW Katarzyna Jezierska-Stencel podczas I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej. Zachęcała do poszerzania obowiązkowych badań w zakresie medycyny pracy.

– Zdrowie pracowników to istotny element tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wspiera pracodawców poprzez budowanie profilaktycznych programów zdrowotnych. Dotyczą chorób kardiologicznych i onkologicznych, chorób kręgosłupa oraz układów ruchu i kostno-stawowego, schorzeń oczu, a także otyłości. Łączymy programy profilaktyczne z medycyną pracy, zapewniając pracownikom dostęp do lekarzy licznych specjalizacji – opowiadała Katarzyna Jezierska-Stencel. Hasłem zorganizowanego w Bełchatowie Forum było: „Bezpieczeństwo pracy - wspólna sprawa”. – Praca pochłania znaczną część naszego życia, więc tym bardziej ważne jest bezpieczeństwo podczas pracy – podkreślała dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW. Więcej niż standard Kodeks pracy nakłada na pracodawców obowiązek finansowania badań okresowych pracowników. Mogą być rutyną, wynikającą z ustawowego obowiązku, ale mogą też dzięki współpracy pracodawców z TUW PZUW zostać poszerzane o dodatkową diagnostykę. – Regularna kontrola powinna obejmować szerszy zakres, wykraczający poza standardy badań okresowych. Działania monitorujące stan zdrowia przyczynią się do wczesnego wykrywania problemów i zapobiegają ich rozwojowi, zanim staną się na tyle poważne, aby uniemożliwić dalszą aktywność zawodową – argumentowała dyrektor Jezierska-Stencel. Wskazywała na negatywne skutki, jakie niesie brak należytej troski o zdrowie zatrudnionych. – Pracodawcy ponoszą koszt ich absencji chorobowej i tracą zyski. Pracownicy, oprócz najbardziej dotkliwych konsekwencji zdrowotnych, muszą ponosić koszty leczenia, a w okresie choroby dostają niższe wynagrodzenie – mówiła. Fundament zdrowia Jak przypomniała, choroby cywilizacyjne to przyczyna prawie dwóch trzecich zgonów w Polsce. Niemal połowę z tego stanowią choroby układu krążenia. – Zły stan zdrowia społeczeństwa powoduje duże obciążenie dla gospodarki. Zwalczanie chorób krążenia i cukrzycy pochłania kilkanaście miliardów złotych rocznie. Choroby cywilizacyjne jako przewlekłe znacząco obniżają komfort życia. Profilaktyka jest fundamentem walki z nimi. I dlatego konieczne jest jej upowszechnienie – przekonywała Katarzyna Jezierska-Stencel. Drogą do tego jest właśnie medycyna pracy. To, jak mówiła, „jedyne miejsce styku wielu Polaków z lekarzem”. Powołała się na opinię prezesa Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego prof. Andrzej Fala: – Mamy dwóch lekarzy, z którymi najczęściej się w życiu kontaktujemy – to pediatra i lekarz medycyny pracy. Trzecim jest lekarz wypisujący akt zgonu. Badania w jeden dzień Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek zorganizować i sfinansować badania dla pracowników: wstępne, okresowe oraz kontrolne, jeśli pracownika nie ma w pracy dłużej niż 30 dni. Te koszty, w ramach ubezpieczenia medycyny pracy, przejmuje TUW PZUW. Zwalnia przy tym pracodawcę z uciążliwego obowiązku podpisywania umów z wieloma przychodniami, żeby zapewnić pracownikom wygodny dostęp do badań medycyny pracy. Ich sprawna organizacja ma dla pracodawcy wymiar finansowy, ponieważ skraca nieobecność pracownika w pracy. TUW PZUW zapewnia dostęp do prawie 2500 przychodni PZU Zdrowie w całej Polsce, z której co trzecia oferuje świadczenia w zakresie medycyny pracy. Badania, nawet związane z wizytą u kilku specjalistów, mogą sprowadzić się do odwiedzenia sąsiadujących ze sobą gabinetów lekarskich. Są najczęściej wykonywane w ciągu jednego dnia. TUW PZUW należy do Grupy PZU. Jest największym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce.