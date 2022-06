Nowe technologie, by się rozwijać, potrzebują dużych zbiorów wysokiej jakości danych. Za budowę środowiska informacyjnego dla pacjenta i lekarza, które w znakomitej części jest już zrealizowane i wdrożone, odpowiada Centrum e-Zdrowia. Jednym z nich jest system e-zdrowia (P1), zbierający m.in. e-recepty, e-skierowania, wyniki badań diagnostyczny etc. Zakres tych danych stale się poszerza – wkrótce CeZ udostępni cyfrowe m.in.: karty zgonu i urodzeń oraz zdigitalizuje medycynę pracy i szkolną. Kolejnym są dashboardy oraz analityka biznesowa, które stanowią źródło wiedzy o kondycji krajowej służby zdrowia oraz wspierają prawidłowy i bezpieczny obieg informacji, dzięki zwiększeniu transparentności sektora. Jest to też skuteczna broń w walce z nieprawidłowościami, np. przy obrocie e-receptami. - O szczególnym znaczeniu danych w kontekście zarządzania sytuacją zdrowotną przekonaliśmy się w czasie pandemii koronawirusa. To dzięki systemowi EWP (Ewidencji Wjazdów do Polskich), zbierającego informacje o m.in. o liczbie wykonanych szczepień, skierowań na testy i stwierdzonych przypadków, mogliśmy stale monitorować sytuację pandemiczną oraz z wyprzedzeniem planować kolejne działania – tłumaczy Paweł Kikosicki i dodaje. – Dane mają wartość, jeśli mogą być wymieniane i przetwarzane w sposób kontrolowany i bezpieczny. W CeZ działamy na wielu płaszczyznach – po pierwsze zwiększamy interoperacyjność systemów. Po drugie, wraz z zespołem naszych ekspertów budujemy zintegrowany model analityczny. Trzecim elementem jest cyberbezpieczeństwo – szkolimy, zapewniamy wsparcie merytoryczne, inwestujemy w nowe technologie oraz chronimy w przypadku ataku lub podejrzenia ataku hakerskiego.