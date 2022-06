Pod względem wysokości środków przeznaczanych na badania i rozwój branża farmaceutyczna znajduje się w ścisłej czołówce. Co druga firma z tego sektora prowadzi badania lub dostarcza na rynek innowacyjne produkty. To prawie dwa razy wyższy odsetek niż wynosi średnia dla całej produkcji przemysłowej w Polsce . Tym samym od lat sektor plasuje się w pierwszej trójce liderów innowacji.

Największym z polskich producentów jest Polpharma, wytwarzająca swoje produkty w pięciu nowoczesnych zakładach farmaceutycznych. Co roku opuszcza je 400 mln opakowań leków, a duża część z nich to terapie ratujące życie. Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów z wielu grup terapeutycznych firma wspiera pacjentów w leczeniu i profilaktyce najczęściej występujących chorób.

Bogata oferta to zasługa naukowców opracowujących nowe leki w trzech należących do Polpharmy nowoczesnych centrach naukowo-badawczych. Każde z nich specjalizuje się w opracowywaniu innego rodzaju leków, od najprostszych tabletek poprzez leki sterylne, wziewne, API, czyli substancje farmaceutyczne, aktywne składniki do produkcji gotowych form leków, po preparaty złożone z kilku substancji czynnych.

Jednym z najnowszych przedsięwzięć naukowo-badawczych, nad którym pracuje Polpharma, jest technologia RNA. Od kwietnia 2022 r. naukowcy z firmy i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu pracują nad rozwojem platformy RNA dla szczepionek i terapeutyków. W ramach projektu dofinansowanego przez ABM ma powstać uniwersalna platforma, dzięki której będzie można w dużo krótszym czasie opracowywać szczepionki na różne pojawiające się wirusy, nie tylko SARS-CoV-2. Niezwykle skuteczna technologia RNA jest nowym podejściem do tworzenia produktów leczniczych, a świat poznał jej przełomowość dzięki szczepionkom przeciwko COVID-19. Niesie za sobą potencjał tworzenia nie tylko szczepionek, lecz także nowatorskich leków. To szansa na rozwój, wdrożenie i produkcję w Polsce preparatów leczących choroby, wobec których medycyna wciąż pozostaje bezradna, jak np. nieuleczalne choroby układu nerwowego.

Z kolei wywodząca się z Polpharmy spółka Polpharma Biologics S.A., która powstała ponad trzy lata temu w następstwie wydzielenia z Polpharmy jej Oddziału Biotechnologii, a dziś prowadzi swą działalność w pełni niezależnie, opracowuje i zaczyna produkować leki biologiczne. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na działalność w dziedzinie biotechnologii w okresie funkcjonowania Oddziału Biotechnologii oraz Polpharma Biologics to ok. 660 mln euro (ponad 3 mld zł).

Polpharma Biologics koncentruje swoją działalność na rozwoju leków biologicznych biorównoważnych. Od powstania do dziś działalność grupy biotechnologicznej bardzo się rozrosła. Zaczęłosię od laboratorium badawczo-rozwojowego i produkcji na średnią skalę w Gdańsku. Później doszło do zakupu firmy Bioceros w Holandii, gdzie rozwijane są linie komórkowe. Dziś dzięki nowo wybudowanemu zakładowi w Duchnicach pod Warszawą Polpharma Biologics stanie się jednym z największych producentów leków biologicznych w Europie. Obecnie fabryka przygotowywana jest do wytwarzania leków biologicznych na wielką skalę. Ruszyła w niej też produkcja pierwszej serii leków do badań klinicznych. Ich wytwarzanie na skalę komercyjną zaplanowano na koniec przyszłego roku.