System segregacji odpadów w Polsce jest jednolity od 1 lipca 2017 roku. Oznacza to, że w każdej gminie kolory pojemników powinny być takie same. Czyli papier – pojemnik niebieski, szkło – pojemnik zielony, metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty, bio – pojemnik brązowy, zmieszane – pojemnik szary lub czarny. Ten stały podział ma ułatwić konsumentom zapamiętanie kolorów poszczególnych pojemników. Segregacja tak naprawdę jest bardzo prostą czynnością, która jak już wejdzie w nawyk, staje się niezauważalna. To, co można zrobić na początek, to przygotować w domu wygodną przestrzeń do segregacji. Nie jest prawdą, że zajmuje to dużo więcej miejsca niż wrzucanie wszystkiego do jednego kosza. Można obecnie kupić wygodne moduły, w których pojemniki dedykowane poszczególnym frakcjom umieszczone są na sobie. Można też pomyśleć o podziale. Np. bio i szkło segreguję pod zlewem, a metale i tworzywa sztuczne oraz papier wynoszę do przedpokoju.

Świadomość Polaków w ciągu ostatnich lat bardzo wzrosła. Jest to związane z ogólną zmianą świadomości dotyczącej zmian klimatu. Coraz więcej firm i organizacji angażuje się w działania na rzecz środowiska, ale też tzw. zrównoważeni konsumenci wywierają presję na osoby w swoim otoczeniu. Z Raportu Konsumenckiego Innowo dotyczącego Gospodarki Obiegu Zamkniętego wynika, że zaangażowani ekologicznie konsumenci stanowią już większość. Co więcej, odpady segreguje już 89% osób. Wśród frakcji podlegających segregacji zdecydowanie dominują szkło, papier oraz metale i tworzywa sztuczne.

Jakościowa segregacja odpadów to nie tylko pamiętanie o kolorach pojemników, lecz także dobre podstępowanie z odpadem zanim wyrzucimy go do odpowiedniego pojemnika. Najważniejsze kilka zasad to:

Do niebieskiego pojemnika nie wyrzucamy zatłuszczonego, brudnego papieru. Nie powinien trafiać tam również papier higieniczny. Pamiętajmy także, by opakowanie wyrzucane do niebieskiego pojemnika było zgniecione i opróżnione. Zwykły karton, który złożymy/zgnieciemy przed wyrzuceniem może zająć kilkukrotnie mniej miejsca niż niezgnieciony.

Do zielonego pojemnika powinno trafiać tylko szkło opakowaniowe czyli szkło po jedzeniu, napojach, kosmetykach, alkoholu itd. Do zielonego nie wyrzucamy ceramiki, szklanek, kubków, kieliszków, luster. Pamiętajmy również by opróżniać każdą butelkę czy słoik który wyrzucamy. To upraszcza proces recyklingu oraz podnosi poziom bezpieczeństwa.

Do żółtego pojemnika wyrzucajmy butelki zgniecione, opróżnione. Nie wkładajmy do środka innych odpadów np. chusteczki higienicznej, gumy do żucia. Pamiętajmy, że odpadów nie trzeba myć! To tylko zwiększa ogólne zużycie wody, a recyklerzy są w stanie bez problemu poradzić sobie z pozostałościami produktu wewnątrz opakowania. Zgniatajmy puszki i pamiętajmy, że wielomateriałoweopakowanie po mleku/soku powinno również trafić do żółtego pojemnika.

Do pojemnika na bioodpady powinny trafić tylko odpady roślinne. Nie wyrzucajmy tu mięsa, kości, ości, ziemi, kamieni, odchodów zwierząt i jakichkolwiek innych odpadów, które nie są roślinne. To bardzo utrudnia proces powstawania np. nawozów oraz kompostu.

To, co robimy z odpadem w domu tak naprawdę definiuje jego dalszą drogę. Jeśli nie posegregujemy naszego opakowania do prawidłowego kosza, zmniejszymy szansę na jego efektywny recykling. To właśnie nasze działanie jest kluczowe i to właśnie my rozpoczynamy recykling i dajemy drugie życie.

Posegregowane odpady są z zabudowań odbierane przez śmieciarkę i przewożone frakcjami do sortowni. Tam odbywa się już właściwa segregacja i odseparowanie różnych rodzajów odpadów, celem przekazania ich do zakładów recyklingu i przetworzenia.

Z żółtego worka wysegregowuje się poszczególne frakcje odpadów – np. butelki plastikowe PET, które znajdują się tam wraz z innymi odpadami metalowymi czy kartonikami po płynnej żywności. Butelki PET, wydzielane z całego strumienia odpadów, są następnie dzielone na kolory (żółty, zielony, niebieski), a później w postaci sprasowanych bel transportowane do zakładów przetwarzania butelek PET. Tam wyprodukowane tworzywo w postaci płatka, włókien czy regranulatu posłuży do produkcji kolejnych butelek, ubrań, czy elementów wyposażenia samochodów.

Z wysegregowanego w sortowni aluminium w hucie metali powstaną nowe puszki. Doczyszczona w zakładzie uzdatniania stłuczka szklana zostanie przetopiona w hucie szkła na kolejne opakowania, a czysty papier otrzyma nowe życie w papierni, stając się papierem biurowym, higienicznym bądź tekturą. Z naszych roślinnych odpadów kuchennych także powstać może jakościowy kompost.

Musimy pamiętać, że wszystko to zadziać się może jedynie wtedy, gdy odpowiednio posegregujemy odpady w domu.

