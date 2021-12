Pracownicy polskiego oddziału są w pełni zaangażowani w realizację naszej misji. W centrum wszystkiego, co robią, są pacjenci - ludzie, którym nasze produkty mają pomóc. Mamy ambicję, aby zmieniać ich życie na lepsze i udaje nam się to osiągnąć dzięki kulturze współpracy i ciągłego doskonalenia.

Co to oznacza?

Czas leci - to było intensywne pół roku! Od początku byłam pod wrażeniem zaangażowania pracowników tego oddziału, ich motywacji i jakości ich pracy, a także wsparcia ze strony reszty grupy poza Polską. Tworzymy w Polsce bardzo mocne fundamenty korporacyjnej odpowiedzialności biznesu. Motywacja tutejszego zespołu jest bardzo wysoka, czego dowodem jest uzyskanie po raz pierwszy przez Ipsen Poland certyfikatu Great Place to Work.

To trudne pytanie… Jest wiele badań potwierdzających korzyści płynące z różnorodnego przywództwa. Mam to szczęście, że sama stoję na czele takiego zespołu - w Ipsen Poland na stanowiskach menedżerskich jest więcej kobiet niż mężczyzn! Prawda jednak jest taka, że zagadnienie różnorodności w miejscu pracy nie ogranicza się tylko do płci. Osobiście uważam, że potrzebujemy więcej liderów o otwartym umyśle i z wizją; skupionych na ludziach i ich potrzebach. Odpowiedź na pytanie: co zrobić, żeby było ich więcej, jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie: co zrobić, żeby na menedżerskich stanowiskach było więcej kobiet. Uda się to dzięki kombinacji różnych czynników: mentoringu, współpracy z ludźmi tworzącymi dobre wzorce i w oparciu o konkretne działania wspierające młodych liderów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn) w kluczowych punktach ich karier.