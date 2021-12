Palacze poszukujący alternatywnego produktu nikotynowego mają do dyspozycji kolejną alternatywę, która oferuje potencjalnie mniejsze ryzyko ekspozycji na działanie substancji toksycznych, a jednocześnie jej forma doustna jest wygodna i łatwa w użyciu. W badaniu, opublikowanym w czasopiśmie Drug and Chemical Toxicology, przeanalizowano nikotynowe saszetki doustne, które w Polsce są dostępne od czerwca pod nazwą VELO. Jak czytamy, badanie to jest częścią kompleksowego programu badań naukowych mających na celu ocenę potencjału zmniejszenia ryzyka związanego z bezdymnymi produktami nikotynowymi w porównaniu z tradycyjnymi papierosami i tradycyjnymi doustnymi produktami tytoniowymi. Uzyskane wyniki wskazują, że toksyczność beztytoniowych saszetek nikotynowych jest porównywalna do toksyczności produktów nikotynowej terapii zastępczej (NRT) i znacznie niższa, niż toksyczność tradycyjnych produktów typu snus, które, stosowane jako jedyny produkt nikotynowy, są uznawane za produkt o obniżonym ryzyku w porównaniu z papierosami. Wyniki badań wykazały, że badane saszetki miały porównywalny profil toksyczności, co produkty do nikotynowej terapii zastępczej (NRT), które są obecnie uważane za najmniej szkodliwe ze wszystkich produktów nikotynowych.

Jak czytamy w publikacji, produkty objęte badaniem były analizowane pod kątem zawartości 24-26 związków istotnych dla doustnych wyrobów tytoniowych, w tym znanych szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników (HPHC) z listy FDA, dotyczących tytoniu bezdymnego oraz standardowej listy substancji toksycznych, stosowanej w celu zapewnienia jakości produktów typu snus. W przypadku saszetek VELO, 22 z 26 badanych związków nie przekraczało mierzalnych limitów, a na bardzo niskim poziomie zostały oznaczone jedynie wilgoć, nikotyna, formaldehyd i chrom. Aby ocenić zawartość substancji toksycznych w tzw. produktach modern oral w porównaniu z innymi produktami tytoniowymi i nikotynowymi na skali risk continuum (redukcja ryzyk zdrowotnych), dokonano również przeglądu danych dotyczących emisji 20 HPHC z opublikowanych badań nad konwencjonalnymi papierosami, podgrzewaczami tytoniu i e-papierosami. Saszetki nikotynowe poddane badaniu zawierały kwantyfikowalne poziomy tylko trzech ze wspomnianych 20 HPHC.

Na podstawie zmierzonych zawartości substancji toksycznych i szacunków dziennego narażenia zebrane dane sugerują, że saszetki nikotynowe plasują się prawdopodobnie pomiędzy snusem a produktami nikotynowej terapii zastępczej, wykazując znacznie niższe poziomy niż papierosy, podgrzewacze tytoniu, snus i e-papierosy. Produkty modern oral (beztytoniowe saszetki nikotynowe) mogą zatem stanowić źródło nikotyny o niższym poziomie narażenia na toksyny dla obecnych palaczy, którzy poszukują całkowitego substytutu dla dalszego palenia.