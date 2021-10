Strategiczne portfolio firmy składa się z globalnych marek papierosów i wciąż poszerzanej gamy produktów o potencjalnie obniżonym ryzyku, do których zaliczane są papierosy elektroniczne, urządzenia do podgrzewania tytoniu i doustne saszetki nikotynowe.

BAT, projektując długofalowe strategie, stawia w centrum zainteresowania środowisko i człowieka. Strategia „Lepszego jutra” oznacza m.in. dokonywanie świadomych wyborów przez dojrzałych

i pełnoletnich konsumentów w oparciu o szereg możliwości, które firma chce oferować swoim klientom

- Naszym celem jest zwiększenie przychodów z produktów alternatywnych wobec tradycyjnych wyrobów nikotynowych, a tym samym ograniczenie wpływu naszej działalności na zdrowie. „Lepsze jutro” to także zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych, wśród których jest osiągnięcie do 2030 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. W rezultacie przechodzimy od działalności, w której zrównoważony rozwój zawsze był ważny - do działalności, w której jest on priorytetem – podkreśla Asli Ertonguc, dyrektor generalna BAT na Polskę i kraje bałtyckie.

Eko fabryka papierosów? To możliwe!

Wspomniane wcześniej osiągnięcie neutralności środowiskowej, to jeden z najważniejszych celów, który został wpisany w nową strategię koncernu BAT, rozwijającego swoją działalność w Polsce od 30 lat. Znajdująca się w Augustowie i należąca do BAT fabryka jest jednym z najważniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie. Odbywa się tam kompleksowy proces produkcyjny: od dostawy liści tytoniu, po wytworzenie gotowego produktu. Fabryka produkuje rocznie około 50 miliardów sztuk papierosów, które następnie trafiają na około 50 rynków (głównie europejskich), a największe z nich to Niemcy, Polska, Francja i Holandia.

Fabryka podejmuje działania proekologiczne, korzystając m.in. z hybrydowego podejścia Lean Green czy metodologii Lean Management, służących do identyfikacji czynników wpływających negatywnie na środowisko. Dzięki temu możliwe jest wdrażanie działań mających na celu zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie szkodliwego wpływu działalności produkcyjnej na otoczenie. Jako organizacja, firma BAT zobowiązała się do 30-procentowego zmniejszenia emisji CO 2 do atmosfery do 2025 roku, a w roku 2030 ogłoszenia całkowitej neutralności węglowej. Kolejnym deklarowanym celem środowiskowym jest obniżenie poziomu zużycia wody o 30 proc. Dlatego w 2020 roku powstała centralna stacja uzdatniania, dzięki czemu płynąca w rurach fabryki woda nadaje się do bezpośredniego spożycia. Pozwoliło to na rezygnację z zakupu wody w plastikowych butelkach i zredukowanie odpadów o aż 1,5 tony.

Przyszłość to innowacje



BAT podkreśla zaangażowanie w innowacyjne projekty i badania realizowane w centrach badawczo-rozwojowych. eSmoking Institute w Poznaniu jest pierwszą w Europie instytucją wyspecjalizowaną w badaniu płynów i aerozoli stosowanych w e-papierosach i jest powiązany z należącą do BAT największa w Europie siecią dystrybucji papierosów elektronicznych - eSmoking World.

– Dzięki kompleksowym analizom laboratoryjnym możemy oferować produkty o potencjalnie mniejszej szkodliwości dla palaczy, jak np. e-papierosy Vuse ePen i Vuse ePod czy podgrzewacze tytoniu glo hyper+. Chcemy zaspokajać zmieniające się potrzeby konsumentów, a przy tym stajemy się firmą, która definiuje się na podstawie wsłuchiwania się w ich aktualne preferencje oraz ich przewidywanie, mówi Asli Ertonguc. Dodaje, że jednym z elementów współtworzenia „Lepszego Jutra” dla dorosłych konsumentów, jest proponowanie nowych alternatywnych możliwości wyboru, potencjalnie mniej ryzykownych dla zdrowia i otoczenia. Status potencjalnie „mniejszego ryzyka” w porównaniu z paleniem tytoniu musi zostać odpowiednio poparty naukowo ­– tym właśnie zajmuje się poznański eSmoking Institute. Z rozwiązań zatrudnionych w instytucie naukowców i konstruktorów korzystają globalni producenci papierosów elektronicznych i produktów nikotynowych nowej generacji. eSmoking Institute tworzą laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne i elektroniczne) oraz hala produkcyjna. Zespół młodych naukowców ma unikatową w skali świata wiedzę konstruktorską w dziedzinie technologii związanych z tą branżą.

Nie ma kompromisów, jeśli chodzi o dostęp nieletnich do nikotyny

To już drugi rok, odkąd należąca do BAT sieć sprzedaży eSmoking World prowadzi ogólnopolską kampanię pod hasłem „Zero Kompromisów”. Komunikat jest oczywisty: przestrzegajmy zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim. Kampania zwraca uwagę na konieczność chronienia młodzieży przed dostępem do nikotyny, bo mimo obowiązującego w Polsce prawa, ten problem wciąż istnieje. W sieci eSmoking World nie sprzedaje się żadnych znajdujących się w ofercie produktów osobom nieletnim i dotyczy to zarówno e-papierosów, płynów do nich (liquidów) oraz wszystkich akcesoriów. BAT apeluje do wszystkich przedsiębiorców oraz ich pracowników, którzy oferują wyroby nowatorskie i e-papierosy, żeby dołączyli do akcji, aby skutecznie przeciwstawić się niezgodnym z prawem praktykom i wspólnie zadbać o „Lepsze Jutro”.