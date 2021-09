Podstawowym celem kampanii jest jednoznaczne wskazanie, że warto poszukiwać i wymagać jakości,

a rosnąca świadomość i oczekiwania klientów w tym zakresie są dla sieci najskuteczniejszą motywacją oraz bodźcem do rozwoju i samodoskonalenia.

Klient w centrum zainteresowania

Organizatorzy wskazują, że to dzięki lojalności i rosnącej świadomości klientów, którzy oczekują najwyższych standardów, są nieustająco motywowani do oferowania produktów najwyższej jakości.

W kampanii, która ma być przede wszystkim podziękowaniem za lojalność klientów, biorą udział pracownicy eSmoking World, co ma eksponować wagę, jaką sieć przykłada do profesjonalnego doradztwa i indywidualnego, spersonalizowanego kontaktu z dorosłymi osobami poszukującymi alternatyw dla tradycyjnego palenia oraz dotychczasowymi nabywcami. Jest ona zarazem podziękowaniem za osobiste zaangażowanie pracowników i ich silną relacje z firmą. To ich wiedza i motywacja są unikalnym kapitałem i najwyższą wartością obranego przez sieć modelu sprzedaży.

Wskazanie klientów jako inspiracji i motywacji działań jest głęboko uzasadnione, bo to właśnie oni wymagają i rozliczają z jakości. Każdy punkt eSW na mapie Polski dysponuje profesjonalnym doradztwem w zakresie alternatywnych wyrobów zawierających nikotynę, w tym liquidów do e-papierosów oraz saszetek nikotynowych. W filozofię działań sieci wpisany jest też ciągły wysiłek, by nieustannie badać i rozwijać potencjalnie mniej szkodliwe produkty, aby dać realny wybór konsumentom.

Zmotywowani i motywujący do odpowiedzialności

Nie ma jakości bez odpowiedzialności – zarówno za to, co jest oferowane klientowi, ale też za to, jak działalność firmy wpływa na otoczenie. Dlatego kampanii eSW #OdpalaszJakość towarzyszy postulat wskazywania na korzyści środowiskowe płynące ze świadomego segregowania opakowań nadających się do recyclingu. Równie ważnym postulatem, o którym mówią organizatorzy, jest ciągłe przypominanie o bezkompromisowej odpowiedzialności za ochronę osób nieletnich przed dostępem do nikotyny.

„Nie sprzedajemy wyrobów nikotynowych nieletnim” – pod takim hasłem we wrześniu ub. roku, sieć eSmoking World rozpoczęła ogólnopolską kampanię #ZeroKompromisów. Jej celem jest uświadamianie opinii publicznej, jak ważne dla całej branży nikotynowej w Polsce jest efektywne i świadome przestrzeganie przez sprzedawców ustawowego zakazu sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom, które nie ukończyły 18. roku życia. Oczywiście w punktach sprzedaży eSW, w których nabyć można e-papierosy, płyny do nich (liquidy) i akcesoria, nieletni klienci nie są obsługiwani W ramach pierwszego etapu kampanii, w blisko 370 punktach sprzedaży sieci przeprowadzono cykl szkoleń dla sprzedawców i rozpowszechniono materiały edukacyjne dla dorosłych konsumentów dotyczące odpowiedzialnego korzystania z produktów nikotynowych o potencjalnie obniżonym ryzyku. Więcej informacji o ostatniej kampanii eSW można znaleźć na stronie https://odpalaszjakosc.pl/