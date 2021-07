Bez kremu z filtrem ani rusz

Reklama

Jak przekonują dermatolodzy, krem z filtrem powinniśmy stosować codziennie, jeśli planujemy ekspozycję na słońce. Niestety wielu z nas wciąż robi to za rzadko lub tylko podczas opalania. Wiadomo jednak, że promienie słoneczne są szkodliwe także w mieście (nawet, gdy wybraliśmy się tylko na spacer do parku), dlatego krem z filtrem powinien być naszym przyjacielem nie tylko podczas urlopu. Zbyt intensywna ekspozycja na promienie słonecznie może w długoterminowej perspektywie wpłynąć na pojawienie się nielubianych i nieestetycznych zmarszczek i przebarwień i w ten sposób postarzyć skórę. Zadbajmy więc o nią stosując kremy do opalania, które zawierają filtr UV – nie mniejszy niż 30 SPF dla dorosłych i 50 SPF dla dzieci.

Okulary przeciwsłoneczne – noś dla wygody i dla zdrowia oczu

Noszenie okularów latem ma co najmniej kilka korzyści. Świetnie pasują do letnich stylizacji, a także sprawiają, że w słoneczny dzień słońce nas nie „razi”, dzięki czemu swobodnie możemy oddawać się przyjemnościom letnich aktywności. Najważniejsze jest jednak to, że ten modny, letni gadżet chroni nasze oczy przed negatywnym wpływem promieni słonecznych.

Niewątpliwie szkodliwe dla wzroku jest promieniowanie UV, emitowane przez promienie słoneczne. Dlatego tak ważne jest noszenie odpowiednio dobranych i zakupionych w certyfikowanym miejscu okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV. Ponadto, niestety jak najbardziej możliwe jest poparzenie delikatnej skóry powiek – to jest kolejny powód, by nosić okulary słoneczne - komentuje dr n.med. Anna Groblewska, specjalista chorób oczu, ekspertka kampanii „Chroń oczy przed alergią”.

Krople do oczu, z którymi zadbasz o odpowiednie nawilżenie

Gdy temperatura powietrza jest wysoka, a przy tym powietrze jest bardzo suche, możemy odczuwać problemy związane z zespołem suchego oka. Dolegliwości nasila też wiatr czy przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jeśli w ciągu dnia zaczynamy odczuwać, że oczy pieką, szczypią i są zaczerwienione, może to oznaczać, że są nadmiernie przesuszone. Do nawilżania oczu warto zastosować krople (np. Hyal-Drop multi), które pozwolą zminimalizować problem suchego oka. Krople te nie zawierają konserwantów, dzięki czemu nie powodują podrażnienia oka oraz można je stosować aż przez 6 miesięcy po otwarciu.

Wielorazowy bidon

Podczas upałów niezwykle ważne jest dbanie o nawodnienie organizmu. Gdy temperatura niebezpiecznie szybuje w górę, znacznie mocniej się pocimy. Przez to tracimy wodę, a wraz z nią cenne składniki mineralne. Nasz organizm składa się w głównej mierze z wody, dlatego codziennie powinniśmy wypijać jej około 2 litrów. Jednak ta reguła nie obowiązuje w czasie upałów, bowiem wtedy jej spożycie powinno być zdecydowanie większe. Wychodząc z domu dobrze jest zabrać ze sobą wielorazowy bidon, który w każdej chwili będziemy mogli uzupełnić świeżą porcją wody. Jest to rozwiązanie zdecydowanie bardziej wygodne i ekologiczne niż kupowanie płynów w butelkach plastikowych.

Dzięki tym poradom będziemy przygotowani na lato w mieście i unikniemy wielu nieprzyjemnych niespodzianek. Zdecydowanie lepiej jest skupiać się na tym, co #przyjemnedlaoka, niż denerwować się poparzeniami słonecznymi czy wysuszonymi od gorącego powietrza oczami.