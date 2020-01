Po pierwsze – zdrowie

Reklama

Zdrowie jest najważniejsze, to najcenniejsze co posiadamy. Kiedy ostatnio byłaś na USG piersi lub zrobiłaś cytologię? Tego typu badania powinnyśmy wykonywać każdego roku! Niestety wiele kobiet o tym zapomina, a to jedna z tych rzeczy, których absolutnie nie powinnyśmy ignorować! Podobnie z resztą jak badania krwi – pilnujmy, by robić je regularnie. Na każdą z wymienionych czynności poświęcimy nie więcej niż godzinę, a każda z nich może uratować nam życie.

Wraz z nowym rokiem warto przyjrzeć się również swojej diecie. I wcale nie tyczy się to tylko osób, które mają nadprogramowe kilogramy. „Śmieciowe” jedzenie nie służy naszym organizmom – chociaż jest to powszechnie wiadome, jest to często ignorowane. Warto wprowadzić do swojej diety więcej warzyw i owoców. Dodatkową porcję witamin z pewnością doceni każdy organizm, po kilku tygodniach zdrowego odżywiania można zauważyć nie tylko polepszenie samopoczucia, ale również stanu skóry, włosów czy paznokci. Niezwykle ważne jest także nawadnianie organizmu. Ciało człowieka w aż 70% składa się z wody! By cała „machina” (bo tak z pewnością możemy nazwać organizm ludzki) mogła prawidłowo funkcjonować – MUSIMY dostarczać jej odpowiednich ilości wody.

Do drugie – ruch

Drugi punkt mocno powiązany jest z pierwszym. W zdrowym ciele zdrowy duch! Podczas aktywności fizycznej organizm wytwarza endorfiny zwane również „hormonami szczęścia”. Nie przepadasz za siłownią? Nic nie szkodzi. Wybierz się na spacer, na rower, pobiegaj… Możliwości jest mnóstwo. Możesz zrezygnować z dojazdów do pracy samochodem – poprawisz w ten sposób nie tylko kondycję, ale również dołożysz malutką cegiełkę w kwestii ochrony środowiska.

Jeżeli zależy Ci na poprawie wyglądu sylwetki – odpowiednia dieta w połączeniu z ćwiczeniami przyniesie odpowiednie rezultaty. – W trakcie odchudzania możemy wspomagać się różnego rodzaju zabiegami z zakresu medycyny estetycznej. Niesłabnącą popularnością wśród Pacjentek cieszy się karboksyterapia. Jest to zabieg polegający na wprowadzeniu pod skórę dwutlenku węgla, który poprawia jej stan i wygląd – tłumaczy dr n. med. Monika Kuźmińska z Yonelle Beauty Institute. Chociaż zabieg może wydawać się niepozorny, przynosi świetne efekty. – Stale obecny w naszym organizmie dwutlenek węgla podany miejscowo reguluje przepływ krwi. To dzięki niemu po podaniu pod skórę rozszerzają się naczynia krwionośne co przyspiesza metabolizm, oraz działa stymulująco na tworzenie nowego kolagenu i w efekcie powoduje poprawę jakości i sprężystości skóry. Wprowadzony do tkanki tłuszczowej CO₂ częściowo zmienia się w kwas węglowy, który rozpuszcza komórki tłuszczowe, a zwiększone ukrwienie prowadzi do wzmożonego drenażu limfatycznego leczonego obszaru, poprawy metabolizmu i wydalania uwolnionego tłuszczu. Proces ten działa redukująco na tkankę tłuszczową i prowadzi do wymodelowania sylwetki – wyjaśnia dr Monika Kuźmińska. Karboksyterapia idealne sprawdza się w przypadku cellulitu, zalegającej tkanki tłuszczowej, a także rozstępów.

Po trzecie – pielęgnacja

Pielęgnacja powinna być obowiązkowym punktem codziennej rutyny, dzięki temu skóra będzie nawilżona, jędrna i sprężysta. Nie powinnyśmy zapominać o codziennym nawilżaniu – do tego celu sprawdzą się odpowiednio dobrane kremy i sera. Raz w tygodniu powinnyśmy wykonywać peeling, by móc pozbyć się martwego naskórka, raz w tygodniu możemy wspomagać się również maską. Pielęgnacja domowa to jedno, ale czasami to dla skóry za mało, w szczególności gdy borykamy się z problemem zmarszczek, przebarwień czy blizn. Z pomocą przychodzi medycyna estetyczna i jeden z najskuteczniejszych i najpopularniejszych zabiegów – mezoterapia. – Jest to zabieg polegający na licznych płytszych lub głębszych (w zależności od stosowanego preparatu) nakłuciach skóry i wprowadzeniu substancji aktywnych. Do najczęściej używanych środków do mezoterapii należy kwas hialuronowy oraz mieszanki peptydów i witamin. Rodzaj preparatu, ilość zabiegów i częstotliwość jest zawsze dobierana przez lekarza w zależności od potrzeb Pacjenta – tłumaczy dr n. med. Monika Kuźmińska z Yonelle Beauty Institute. Mezoterapia może być stosowana na różne problemy – w celu ujędrnienia, nawilżenia, rozświetlenia skóry twarzy, szyi i dekoltu, poprawy owalu twarzy, zmniejszenia widoczności zmarszczek, ujędrnienia brzucha, ud, ramion, wierzchu dłoni, redukcji cellulitu, a nawet może być sposobem na wypadanie włosów.