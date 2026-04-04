Przy zbliżającej się Wielkanocy może pojawić się pytanie, gdzie należy szukać pomocy, jeśli poczujemy się gorzej. W takiej sytuacji pomoc medyczną można znaleźć w każdej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna działa na podobnych zasadach jak podstawowa opieka zdrowotna. Dyżurujący lekarz w placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może udzielić porady na miejscu w placówce, telefonicznie lub - w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu. Natomiast dyżurująca pielęgniarka – ambulatoryjnie lub - w przypadkach medycznie uzasadnionych – w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Całodobowa, bezpłatna pomoc

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej otwarte są całodobowo w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy. Natomiast w tygodniu - poniedziałku do piątku - można się do nich zgłaszać od godz. 18:00 do godz. 8:00 następnego dnia.

W razie szukania pomocy medycznej wystarczy, że pacjent zgłosi się do dowolnej, najbliższej miejsca zamieszkania lub pobytu, placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie trzeba rezerwować wizyty i także skierowanie nie jest potrzebne.

Pomoc udzielana w ramach NiŚOZ jest bezpłatna w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. W jej ramach pacjentowi przysługuje: porada lekarska, zabiegi pielęgniarskie, zwolnienie lekarskie oraz otrzymanie e-recepty na potrzebne leki.

W ciężkich sytuacjach - SOR i izby przyjęć

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pomocy udzielają izby przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR). Pomagają one osobom w stanach ciężkich (np. wypadek, uraz, zatrucie), których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub utrata życia.

Na SOR-ach o kolejności przyjęcia nie decyduje kolejność zgłoszenia, a stan zdrowia oceniony przez personel medyczny. Również do tych placówek pacjent może zgłosić się bez skierowania, niezależnie od miejsca swego zamieszkania.

Co ważne, pomoc medyczna udzielona w izbach przyjęć i Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych nie zastępuje wizyty u lekarza rodzinnego, czy lekarza poradni specjalistycznej. Ma na celu diagnostykę i leczenie w zakresie niezbędnym do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta.

Numery alarmowe - 112 i 999

W sytuacjach bezpośredniego nagłego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać zespół ratownictwa medycznego dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub 999.

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy osobom, które wymagają natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia funkcji organizmu, uszkodzenia ciała lub utraty życia.