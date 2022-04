Prof. Marita Nittner-Marszalska z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu z rozmowie z PAP podkreśliła, że w ostatnich dwóch dekadach w immunoterapii alergenowej - potocznie zwanej odczulaniem - zauważalny jest bardzo dynamiczny rozwój, a na rynek wprowadzane są nowe formy szczepionek; to szczepionki podjęzykowe, które pacjent może przyjmować w domu.

- Właściwsze od farmakologicznego leczenia objawowego alergii jest szukanie leczenia przyczynowego, szukanie czegoś, co może wpływać na przyczynę alergii. Takim postępowaniem jest tzw. odczulanie, to jest nazwa potoczna immunoterapii alergenowej. Podając stopniowo wzrastające dawki alergenu wpływamy na układ immunologiczny, zmieniając jego reaktywność i aktywujemy mechanizmy immunologiczne pozwalające "tolerować" alergen, na który poprzednio wywoływał objawy nadwrażliwości tj alergii - powiedziała prof. Nittner-Marszalska.

Rodzaje szczepionek alergenowych

Wyjaśniła, że obok dostępnych dotychczas szczepionek iniekcyjnych podawanych podskórnie, dostępne są szczepionki alergenowe w postaci roztworów i tabletek podawane podjęzykowo, które pacjent może przyjmować w domu.

- Dostępność szczepionek podjęzykowych daje pacjentom i lekarzom możliwość wyboru sposobu leczenia alergii. Istotną zaletą szczepionek podjęzykowych jest droga ich podania i unikanie w ten sposób iniekcji, których obawiają się nie tylko dzieci, ale i dorośli. Dodatkowo wysokie bezpieczeństwo immunoterapii podjęzykowej umożliwia podawanie tego typu szczepionki alergenowej samodzielnie w domu. To oszczędza czas poświęcany na regularne wizyty, konieczne w wypadku stosowania immunoterapii drogą podskórną - powiedziała specjalistka.

Dodała, że leczenie obiema postaciami szczepionek musi być kontrolowane przez alergologa. W wypadku szczepionek podskórnych wszystkie iniekcje alergenu odbywają się w gabinecie alergologa, początkowo co 7-14 dni, potem średnio co 30 dni. Immunoterapia podjęzykowa wymaga podania pierwszej dawki w gabinecie alergologa, a wizyty monitorujące leczenia są ustalane indywidualnie co kilka miesięcy.

- Pacjent, u którego stosujemy immunoterapię podjęzykową, musi być szczegółowo poinformowany o sposobie zażywania szczepionki i objawach, które mogą wystąpić podczas leczenia. Szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia mogą wystąpić świąd, lekki obrzęk w miejscu podawania tej szczepionki, ale objawy te mijają z czasem i nie wymagają zwykle leczenia - powiedziała specjalistka.

Wyjaśniła, że lekarze nie dysponują szczepionkami przeciwko wszystkim alergenom. Istnieje jednak możliwość stosowania immunoterapii drogą podskórną przeciwko alergiom wziewnym na pyłki traw, drzew, chwastów, pleśni, alergiom na jad owadów błonkoskrzydłych i alergiom na na kota i psa. Drogą podjęzykową immunoterapia jest stosowana w galerii na brzozę, trawy i roztocza.