Genetyczne predyspozycje do problemów ze snem, takich jak bezsenność, wielokrotnie były wykazywane w badaniach osób dorosłych. Okazuje się, że to zjawisko może dotykać również dzieci.

Jak wynika z badania opublikowanego w Journal of Child Psychology and Psychiatry dzieci genetycznie predysponowane do bezsenności miały więcej problemów ze snem takich jak trudności z zasypianiem lub częste wybudzanie się w nocy. W ich przypadku dbanie o higienę snu ma więc szczególne znaczenie.

Bezsenność u dzieci

Autorzy badania przeanalizowali 2458 europejskich dzieci. Gdy dzieci były w wieku półtora, 3, 6 lat i między 10 a 15 lat, ich matki podzieliły się szczegółami na temat swojego snu odpowiadając m.in. na pytania, czy miały problemy z zasypianiem, czy spały mniej niż większość dzieci lub czy często budziły się w nocy. Niektórzy uczestnicy - 975 z nich - nosiło również zegarki śledzące sen.

Z uwagi na to, że wyniki badania mogą wskazywać, że dzieci, których rodzice źle śpią, również mogą być narażone na problemy ze snem, niezwykle istotne jest w ich przypadku zadbanie o higienę snu od najmłodszych lat. Dzięki temu dzieci mogą odczuwać problemy w mniejszym stopniu.

Jak dbać o dobry sen dzieci?

Jak to robić? Warto, by rodzice upewniali się, że dziecko skończyło jeść kilka godzin przed snem i zaciemnili ich sypialnię na tyle, by dziecko czuło się komfortowo. Warto też zaobserwować, jaki jest naturalny rytm dobowy dziecka i kiedy zazwyczaj jest ono najbardziej rozbudzone, a kiedy najbardziej senne. Nie warto zmuszać go do wczesnego chodzenia spać, ani budzić gdy rano śpi i trudno je dobudzić. Zamiast walczyć z naturalnym rytmem dobowym dziecka, warto postarać się do niego dostosować. Na ogół jest to możliwe przed okresem szkolnym. Gdy dziecko idzie do szkoły godziny rozpoczęcia zajęć szkolnych często nie są w harmonii z rytmem dobowym nastolatków.