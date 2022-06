Reklama

Jakie więc są jego przyczyny i czy istnieje skuteczny krem na cellulit? O tym mówi dr Marek Wasiluk z warszawskiej kliniki L’experta.

Przyczyny powstawania cellulitu

Aby wybrać skuteczną drogę pozbycia się cellulitu trzeba najpierw zrozumieć czym on jest i skąd on się bierze.

Jak tłumaczy dr Marek Wasiluk z warszawskiej kliniki L’experta cellulit jest chorobą, której podłożem są zaburzenia mikrokrążenia w skórze. Przez nie tlen dostarczany jest do tkanki tłuszczowej w bardzo małych ilościach i metabolizm komórkowy jest znacznie słabszy. W efekcie substancje przemiany materii, zamiast być eliminowane, zatrzymują się, w tkance tłuszczowej zaczynają pojawiać się mikrostany zapalne i obrzęki, a więc jej komórki powiększają się co jest widoczne zewnętrznie, jako pofałdowanie, czyli cellulit. Ich puchnięcie uciska naczynia krwionośne, co jeszcze bardziej utrudnia odprowadzenie toksyn i problem narasta. W ostateczności tkanki ulegają zwłóknieniu.

- To złożony i samonapędzający się proces, który trudno przerwać. Takim zaburzeniom mikrokrążenia i funkcjonowania tkanki tłuszczowej oprócz predyspozycji genetycznych, sprzyjają przede wszystkim zaburzenia hormonalne i hormonoterapia, a także niewłaściwe odżywianie się oraz noszenie obcisłych ubrań, które doprowadzają do ucisku skóry i problemów z krążeniem – wyjaśni ekspert.

Inny typ cellitu tłuszczowego powstaje na skutek nadmiaru i rozrostu samych komórek tłuszczowych.

Dodatkowo najnowsze badania pokazują, że jedną z przyczyn powstawania cellulitu jest odkładanie się w tkance w przestrzeni międzykomórkowej jonów żelaza, które przyśpieszają szkodliwy proces utleniania lipidów, a przez to obumierania komórek.

- U różnych osób, o innych predycpozcyjach, nieco inne czynniki będę głównie odpowiedzialne za powstawanie cellulitu. Np. u szczupłych będzie to bardziej słabe krążenie, a u otyłych nadmiar tkanki tłuszczowej. Te przyczyny należy zidentyfikować zawsze przed rozpoczęciem terapii, aby była ona skuteczna. Zazwyczaj powodem powstawania pomarańczowej skórki jest połączenie różnych czynników, które należy zniwelować, aby naprawdę pozbyć się tego schorzenia – mówi dr Marek Wasiluk.

Cztery stadia cellulitu

Oprócz poznania różnych przyczyn powstawania cellulitu, warto wiedzieć, że może on mieć cztery fazy rozwoju:

pierwsza występuje nie ma zmian widocznych gołym okiem, ale mikroskopowo dochodzi już do zastojów i wzrostu objętości tkanek,

druga jest wtedy, gdy cellulit zaczyna być już widoczny przy złapaniu fałdu skórnego i oprócz zastoju wyraźne są zaburzenia struktury tkanki tłuszczowej,

trzecia to mement, gdy zmiany są już widoczne bez uciskania tkanki przy pozycji stojącej i wyczuwalne są drobne grudkowate zgrubienia tkanki podskórnej, poza tym mikroskopowo widać już pojawiają się elementy zwłóknienia,

czwarta charakteryzuje się tym, że nierówności są bardzo nasilone, wyczuwalne są wyraźne guzowate stwardnienia, a mikroskopowo zaobserwowana jest zaawansowana degradacja tkanki łącznej.

Podstawową zasadą eliminacji cellulitu jest jak najszybsze podjęcie leczenia, dlatego, że jak twierdzi nasz ekspert pierwszy i drugi stopień schorzenia można w miarę prosto wyeliminować, trzeci stopień jest już ciężki do usunięcia, natomiast cellulit znajdujący się w czwartym stopniu rozwoju jest praktycznie nie do wyleczenia.

Leczenie cellulitu

- Istnieje kilka kierunków leczenia cellulitu. Aby skutecznie się go pozbyć należy poprawić ukrwienie skóry, zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej, wyeliminować obrzęki, wyeliminować jony żelaza lub wyregulować hormonalnie organizm. Zawsze powinniśmy zacząć od wnikliwej diagnostyki, którą co ważne warto wykonać jeszcze zanim schorzenie będzie widoczne gołym okiem – tłumaczy lekarz kliniki L’experta.

Diagnozy dokonuje się na podstawie badania fizykalnego (palpacyjnego), czyli obejrzenia i „obmacania” tkanki. Jest to możliwe przy cellulicie, który już się uwidocznił. Można go też zdiagnozować na podstawie badania USG lub termografii kontaktowej.

Termograf kontaktowy to klisza z zatopionymi ciekłymi kryształami, które zmieniają kolor i świecą pod wpływem ciepła. Różne kryształki reagują na różne zakresy ciepła i świecą innymi kolorami. W przypadku cellulitu w tkance występują różnice w ukrwieniu, a co się z tym wiąże – w ciepłocie tkanek; tam gdzie są obrzęki i zastoje, krew płynie wolniej i jest niższa temperatura, a więc kolor na termografie będzie inny niż w miejscu, w którym nie ma procesów patologicznych i odbywa się normalny przepływ krwi przez tkanki. Jeśli tkanka jest zdrowa, kolor będzie jednolity (niebieski lub zielony). Przy niewielkich zmianach kontrast między kolorami jest mały, np. we wczesnym stadium na kliszy pokaże się odcień żółty przechodzący łagodnie w pomarańczowy. Im bardziej cellulit się zaostrza, tym większy kontrast pomiędzy kolorami na kliszy, np. żółty sąsiaduje z niebieskim. W zaawansowanej fazie obraz jest czarny z jasnymi punktami. Oprócz termografów profesjonalnych istnieją również termografy w wersji do użytku domowego. Mają one jednak zdecydowanie niższą czułość i służą raczej orientacyjnej diagnostyce. Termograf ma wiele zalet. Diagnostyka z jego pomocą jest szybka (trwa około minuty), czuła i wiarygodna. Można też porównywać obraz z klisz na różnych etapach leczenia, aby sprawdzić skuteczność terapii. Badanie termografem jest lepsze od USG, bo obejmuje większą powierzchnię i co bardzo ważne wyłapuje cellulit na bardzo wczesnym etapie.

Cellulit - zabiegi

Kiedy już zdiagnozujemy występowanie cellulitu, ocenimy jego podłoże i stopień rozwoje można zacząć działać.

Eliminacja tkanki tłuszczowej jest jednym z kierunków leczenia, ale schudnięcie nie zawsze wystarcza. Co więcej przy mocnej rozwiniętym cellulicie trzeciego stopnia często należy zadziałać na nią miejscowo - wtedy oprócz ćwiczeń i zdrowej diety pomocne mogą być zabiegi takie jak lipoliza iniekcyjna, która za pomocą specjalnego preparatu, którym ostrzykujemy tkankę tłuszczową, rozpuszcza jej komórki, pomagając w ten sposób w ich niwelacji. Innymi dobrymi zabiegami lipolitycznymi mogą być ciepły laser lipolityczny lipoliza kawitacyjna lub kriolipoliza.

Bardzo pomocne będą zabiegi przywracające prawidłowe krążenie w tkance tłuszczowej. Tym uchodzącym za najlepszy do poprawy ukrwienia skóry jest karbosksyterapia – Metoda ta polega na precyzyjnym wprowadzaniu pod skórę odpowiedniego, certyfikowanego dwutlenku węgla (to bardzo ważne, aby był on bardzo dobrej jakości). W momencie iniekcji gaz rozchodzi się równomiernie pod skórą, rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając miejscowo przepływ krwi i poprawiając odżywienie oraz dotlenienie tkanek. To stymuluje procesy regeneracyjne, w tym powstawanie nowych, drobnych naczynek. W efekcie skóra jest lepiej odżywiona oraz dotleniona i staje się gładsza – wyjaśnia Marek Wasiluk.

Poza poprawą krążenia warto wspomóc eliminację obrzęków. Tutaj sprawdzą się różne masaże. Od tych bańką chińską przez bardziej specjalistyczne jak różnego typu endermologie czy Robolex. Pomagają one tkance tłuszczowej pozbyć się szkodliwych toksyn i wyrównać jej strukturę.

W przywracaniu prawidłowego funkcjonowania takce tłuszczowej sprawdza się również mezoterapia igłowa. To zabieg, który polega na wprowadzaniu za pomocą igły i strzykawki różnych substancji. Do niedawna były to różne koktajle witaminowe, które jedynie odżywiały tkankę. Niedawno pojawił się również specjalistyczny preparat Alidya, który pozwala wyłapać w macierzy międzykomórkowej szkodliwe jony żelaza. - Ten preparat działa na poziomie molekularnym. Poprzez wyrównanie poziomów żelaza w tkance powoduje, że normalizuje się jej funkcjonowanie, co jest bardzo istotne z punktu widzenia eliminacji cellulitu. Co ważne preparat ten ma certyfikat CE, co oznacza, że musiał on zostać przebadany i dopuszczony do obiegu, właśnie jako substancja lecząca cellulit w ten sposób. Inne preparaty, które podaje się w mezoterapii działają niejako przy okazji, ten jest na niego sfokusowany. Procedura wygląda tak, że podaje się płyn, co 1-2 cm głęboko w tkankę tłuszczową. Zabiegi należy wykonać w serii 7-10 co tydzień – tłumaczy doktor.

Na eliminację zaburzeń hormonalnych nie pozostaje nic innego jak ich wyregulowanie pod okiem endokrynologa.

- To, w którym kierunku powinniśmy zadziałać zależy od indywidualnych predyspozycji pacjenta i typu cellulitu. Zwykle nie ma jednej drogi leczenia, a skuteczna terapia to połączenie kilku rodzajów zabiegów, działających na różne przyczyny. Poza tym na eliminację cellulitu pierwszego stopnia o podłożu np. lipolitycznym stosuje się inne zabiegi niż na cellulit w trzeciej fazie rozwoju o tym samym podłożu - zabiegi po prostu muszą być często mocniejsze. Taką terapię ustala lekarz – wyjaśnia ekspert.

Problem z cellulitem zaawansowanym, czyli w stadium czwartym polega na tym, że metody, których celem jest poprawa krążenia, zmniejszenie obrzęku i przywrócenie prawidłowego metabolizmu, nie są już skuteczne. Dochodzi bowiem na tym etapie do powstania stwardnień, widocznych w postaci guzów, które trzeba w pierwszej kolejności zniwelować, co jest bardzo trudne. - Do walki z nimi nadaje się jedynie kolagenaza, która jest enzymem rozpuszczającym zwłóknienia. Trzeba jednak wiedzieć, że działa ona nie tylko na guzy, ale może też rozpuszczać obecny w skórze kolagen, dlatego technika podawania musi być bardzo precyzyjna i wymaga podawania preparatu w małych ilościach i wielu powtórzeniach. Lekarz, który ją wykonuje musi więc być bardzo doświadczony – mówi dr Marek Wasiluk.

Co jeszcze należy wiedzieć

Profilaktyka to podstawa. Aby ustrzec się pomarańczowej skórki lub niwelować jej pierwsze objawy, trzeba zadbać o odpowiednią dietę bogatą w witaminy i antyutleniacze, ale przede wszystkim eliminującą cukry, tłuszcze oraz używki. Należy również zwiększyć aktywność fizyczną, a także zrezygnować z noszenia obcisłych ubrań oraz ograniczyć chodzenie w butach na wysokim obcasie.

W domowym zaciszu możemy robić masaże, a także brać prysznic na przemian zimną i ciepłą wodą. Natomiast trzeba ograniczyć branie gorących kąpieli w wannie.

Kobiety powszechne stosują kosmetyki antycellulitowe - balsamy, kremy, żele. Niestety substancje w nich zawarte, praktycznie w ogóle nie przenikają w głąb tkanki, a więc nie działają. Jeśli stosowanie kremu antycellitowego dało jakiś efekt, to najprędzej jest on spowodowany masażem, który był wykonywany przy okazji nakładania kosmetyku.