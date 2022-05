Rozporządzenie ministra zdrowia wprowadziło właśnie obowiązkową, ale także objęcie „obowiązkiem hospitalizacji osób chorych na ospę małpią do czasu ustania ich zakaźności”. Choroba została dopisana do takich jak ebola, wścieklizna, które takim obowiązkiem są objęte. W uzasadnieniu Ministerstwo Zdrowia podaje, że będzie to miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo obywateli.