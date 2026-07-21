Pilne wycofanie produktów w Rossmannie i Carrefourze. GIS ostrzega przed niebezpieczną żywnością

Rossmann natychmiast wycofuje ze sprzedaży partię popularnej przekąski. Chodzi o KOKOS chrupiące płatki (45 g) marki LEO good foods.
Inspekcja Sanitarna wykryła w produkcie przekroczenie dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki. Co więcej, producent nie wyróżnił odpowiednio informacji o obecności alergenu na etykiecie. Eksperti z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ostrzegają, że spożycie tej żywności stwarza realne ryzyko dla zdrowia, szczególnie u osób z alergią na siarczyny, u których produkt może wywołać silną reakcję alergiczną. Szczegóły wadliwej partii:
- Nazwa: KOKOS chrupiące płatki, 45 g, LEO good foods
- Numer partii: VN/II/26
- Najlepiej spożyć przed: 01.05.2027
- Dystrybutor: SNS Foods Sp. z o.o.
- Sprzedawca: Rossmann SDP Sp. z o.o.
Firma SNS Foods oraz sieć Rossmann wdrożyły procedury wycofania towaru z obrotu i umieściły ostrzeżenia w sklepach. GIS apeluje, aby nie spożywać zakupionego produktu z tej partii.
Groźna bakteria w szynce z Carrefouru
To jednak niejedyna zła wiadomość dla konsumentów. GIS opublikował również ostrzeżenie publiczne dotyczące wędliny sprzedawanej w sieci Carrefour. W wyniku badań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność groźnych bakterii Listeria monocytogenes w szynce wieprzowej.
Bakterie te wywołują listeriozę, która jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia. Producent oraz sieć Carrefour natychmiast wycofują wadliwą partię z rynku. Klienci mogą zwrócić feralny produkt w każdym sklepie Carrefour za okazaniem paragonu najpóźniej do 24 lipca 2026 roku. Szczegóły wadliwej partii szynki:
- Nazwa: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g
- Numer partii: 1000-188
- Termin przydatności: 24.07.2026 r.
- Kod kreskowy: 5905784311098
- Producent: Farmy Roztocza Sp. z o.o.
- Wyprodukowano dla: Carrefour Polska Sp. z o.o.
Co muszą zrobić konsumenci?
Inspektorat Sanitarny przypomina najważniejsze zasady bezpieczeństwa:
- Nie jedz wskazanych produktów, jeśli masz je w domu.
- Zwróć szynkę do sklepu Carrefour do 24 lipca 2026 roku.
- Skontaktuj się z lekarzem, jeśli po zjedzeniu szynki poczułeś się źle i zauważyłeś niepokojące objawy.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.