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Pilne wycofanie produktów w Rossmannie i Carrefourze. GIS ostrzega przed niebezpieczną żywnością

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 16:42
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zakupy, sklep, niedziela handlowa
Pilne wycofanie produktów w Rossmannie i Carrefourze. GIS ostrzega przed niebezpieczną żywnością/Shutterstock
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenia dotyczące popularnych produktów spożywczych. Z półek sklekowych sieci Rossmann oraz Carrefour znikają chrupiące płatki kokosowe oraz szynka wieprzowa. Inspektorzy wykryli w nich poważne zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Rossmann natychmiast wycofuje ze sprzedaży partię popularnej przekąski. Chodzi o KOKOS chrupiące płatki (45 g) marki LEO good foods.

Inspekcja Sanitarna wykryła w produkcie przekroczenie dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki. Co więcej, producent nie wyróżnił odpowiednio informacji o obecności alergenu na etykiecie. Eksperti z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ostrzegają, że spożycie tej żywności stwarza realne ryzyko dla zdrowia, szczególnie u osób z alergią na siarczyny, u których produkt może wywołać silną reakcję alergiczną. Szczegóły wadliwej partii:

  • Nazwa: KOKOS chrupiące płatki, 45 g, LEO good foods
  • Numer partii: VN/II/26
  • Najlepiej spożyć przed: 01.05.2027
  • Dystrybutor: SNS Foods Sp. z o.o.
  • Sprzedawca: Rossmann SDP Sp. z o.o.

Firma SNS Foods oraz sieć Rossmann wdrożyły procedury wycofania towaru z obrotu i umieściły ostrzeżenia w sklepach. GIS apeluje, aby nie spożywać zakupionego produktu z tej partii.

Groźna bakteria w szynce z Carrefouru

To jednak niejedyna zła wiadomość dla konsumentów. GIS opublikował również ostrzeżenie publiczne dotyczące wędliny sprzedawanej w sieci Carrefour. W wyniku badań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność groźnych bakterii Listeria monocytogenes w szynce wieprzowej.

Bakterie te wywołują listeriozę, która jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia. Producent oraz sieć Carrefour natychmiast wycofują wadliwą partię z rynku. Klienci mogą zwrócić feralny produkt w każdym sklepie Carrefour za okazaniem paragonu najpóźniej do 24 lipca 2026 roku. Szczegóły wadliwej partii szynki:

  • Nazwa: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g
  • Numer partii: 1000-188
  • Termin przydatności: 24.07.2026 r.
  • Kod kreskowy: 5905784311098
  • Producent: Farmy Roztocza Sp. z o.o.
  • Wyprodukowano dla: Carrefour Polska Sp. z o.o.
Popularna herbatka ziołowa groźna dla zdrowia. GIS wydał ostrzeżenie
Popularna herbatka ziołowa groźna dla zdrowia. GIS wydał ostrzeżenie

Co muszą zrobić konsumenci?

Inspektorat Sanitarny przypomina najważniejsze zasady bezpieczeństwa:

  • Nie jedz wskazanych produktów, jeśli masz je w domu.
  • Zwróć szynkę do sklepu Carrefour do 24 lipca 2026 roku.
  • Skontaktuj się z lekarzem, jeśli po zjedzeniu szynki poczułeś się źle i zauważyłeś niepokojące objawy.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: GISCarrefourRossmannszynka
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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