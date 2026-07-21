Pilne wycofanie produktów w Rossmannie i Carrefourze. GIS ostrzega przed niebezpieczną żywnością

Rossmann natychmiast wycofuje ze sprzedaży partię popularnej przekąski. Chodzi o KOKOS chrupiące płatki (45 g) marki LEO good foods.

Inspekcja Sanitarna wykryła w produkcie przekroczenie dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki. Co więcej, producent nie wyróżnił odpowiednio informacji o obecności alergenu na etykiecie. Eksperti z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ostrzegają, że spożycie tej żywności stwarza realne ryzyko dla zdrowia, szczególnie u osób z alergią na siarczyny, u których produkt może wywołać silną reakcję alergiczną. Szczegóły wadliwej partii:

Nazwa: KOKOS chrupiące płatki , 45 g, LEO good foods

, 45 g, LEO good foods Numer partii: VN/II/26

Najlepiej spożyć przed: 01.05.2027

Dystrybutor: SNS Foods Sp. z o.o.

Sprzedawca: Rossmann SDP Sp. z o.o.

Firma SNS Foods oraz sieć Rossmann wdrożyły procedury wycofania towaru z obrotu i umieściły ostrzeżenia w sklepach. GIS apeluje, aby nie spożywać zakupionego produktu z tej partii.

Groźna bakteria w szynce z Carrefouru

To jednak niejedyna zła wiadomość dla konsumentów. GIS opublikował również ostrzeżenie publiczne dotyczące wędliny sprzedawanej w sieci Carrefour. W wyniku badań urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej wykryto obecność groźnych bakterii Listeria monocytogenes w szynce wieprzowej.

Bakterie te wywołują listeriozę, która jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia. Producent oraz sieć Carrefour natychmiast wycofują wadliwą partię z rynku. Klienci mogą zwrócić feralny produkt w każdym sklepie Carrefour za okazaniem paragonu najpóźniej do 24 lipca 2026 roku. Szczegóły wadliwej partii szynki:

Nazwa: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana 100g

100g Numer partii: 1000-188

Termin przydatności: 24.07.2026 r.

Kod kreskowy: 5905784311098

Producent: Farmy Roztocza Sp. z o.o.

Wyprodukowano dla: Carrefour Polska Sp. z o.o.

Co muszą zrobić konsumenci?

Inspektorat Sanitarny przypomina najważniejsze zasady bezpieczeństwa: