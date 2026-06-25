Zmiany na liście bezpłatnych leków dla seniorów? Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć wydatki i sfinansować nowe terapie

Program bezpłatnych leków dla seniorów od lat stanowi jedno z najważniejszych narzędzi wsparcia osób starszych. Dzięki niemu miliony pacjentów mogą otrzymywać wybrane preparaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ministerstwo zwraca jednak uwagę, że obecny model wymaga korekt, ponieważ nie zawsze zapewnia optymalne gospodarowanie pieniędzmi przeznaczonymi na refundację.

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia chce zmienić zasady refundacji

Zdaniem resortu jednym z problemów jest finansowanie w pełnej wysokości niektórych drogich leków oryginalnych, mimo że na rynku dostępne są już ich tańsze odpowiedniki. W sytuacji, gdy lek traci wyłączność patentową i pojawiają się preparaty generyczne, konkurencja powinna prowadzić do obniżenia kosztów leczenia. Według przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia nie zawsze tak się jednak dzieje. W efekcie państwo nadal ponosi wysokie wydatki na refundację wybranych produktów, choć istnieją możliwości osiągnięcia podobnych efektów terapeutycznych przy niższych kosztach. Resort podkreśla, że planowane zmiany mają przede wszystkim zwiększyć efektywność wydatkowania środków publicznych, a nie ograniczać dostęp pacjentów do leczenia.

Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć wydatki i sfinansować nowe terapie

Ministerstwo zapewnia, że pieniądze zaoszczędzone dzięki zmianom w systemie refundacji zostaną przeznaczone na finansowanie kolejnych terapii. Chodzi przede wszystkim o leki, które obecnie nie są dostępne dla pacjentów w ramach refundacji aptecznej, a których skuteczność została już potwierdzona. Resort zwraca uwagę, że choć program bezpłatnych leków znacząco odciążył budżety wielu seniorów, nie rozwiązał wszystkich problemów związanych z dostępem do leczenia. Nadal istnieją grupy pacjentów, które muszą samodzielnie pokrywać wysokie koszty terapii, ponieważ stosowane przez nich preparaty nie znajdują się na listach refundacyjnych. Jednym z przykładów są nowoczesne leki wykorzystywane w leczeniu nietrzymania moczu. Jeśli zakończą się sukcesem negocjacje dotyczące cen z producentami, preparaty te mogą w przyszłości zostać objęte refundacją. To oznaczałoby realne wsparcie dla tysięcy pacjentów, którzy obecnie muszą finansować terapię z własnej kieszeni.

Refundacja leków dla seniorów to koszt szacowany w miliardach złotych

Skala wydatków związanych z refundacją leków dla osób starszych jest ogromna. Z danych przedstawianych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w ubiegłym roku sam program bezpłatnych leków dla seniorów powyżej 65. roku życia kosztował ponad 3,4 miliarda złotych. Łącznie Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na refundację leków dla tej grupy pacjentów ponad 9 miliardów złotych. To pokazuje, jak duże znaczenie dla finansów publicznych mają decyzje dotyczące kształtu list refundacyjnych oraz zasad finansowania poszczególnych terapii. Eksperci podkreślają, że wraz ze starzeniem się społeczeństwa wydatki na leczenie seniorów będą rosły. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą utrzymać szeroki dostęp do leków przy jednoczesnym zachowaniu stabilności systemu ochrony zdrowia.

Pacjenci obawiają się zmian na liście refundacyjnej

Zapowiedzi resortu wywołują jednak niepokój części pacjentów. Obawy dotyczą przede wszystkim tego, czy planowane zmiany nie wpłyną na dostępność niektórych leków oraz czy pacjenci nie będą zmuszeni do zmiany stosowanych terapii. Eksperci zauważają, że niepewność związana z przyszłością list refundacyjnych już teraz wpływa na zachowania pacjentów. Coraz więcej osób interesuje się możliwością wcześniejszego uzyskania recept i gromadzenia leków na zapas w obawie przed ewentualnymi zmianami. Ministerstwo Zdrowia zapewnia jednak, że celem reformy jest lepsze wykorzystanie środków publicznych i zwiększenie dostępności nowych terapii. Ostateczny kształt zmian poznamy po zakończeniu prac nad kolejnymi listami refundacyjnymi i analizie skutków proponowanych rozwiązań.