Rewolucja w zapisach do lekarzy od 1 lipca. Centralna e-rejestracja obejmie kolejne poradnie

Rewolucja w zapisach do lekarzy od 1 lipca: centralna e-rejestracja zmienia sposób umawiania wizyt

System ochrony zdrowia w Polsce przechodzi kolejną cyfrową transformację. Ministerstwo Zdrowia konsekwentnie rozwija centralną e-rejestrację, która ma uprościć proces umawiania wizyt u specjalistów, poprawić dostępność świadczeń oraz ograniczyć problem niewykorzystanych terminów. Resort podkreśla, że celem zmian jest przede wszystkim zwiększenie wygody pacjentów i usprawnienie funkcjonowania placówek medycznych. Nowe rozwiązanie pozwala na bardziej efektywne zarządzanie harmonogramami wizyt i ma ułatwić pacjentom znalezienie najbliższego dostępnego terminu.

Dzięki cyfrowemu systemowi rejestracji możliwe jest także szybsze reagowanie na zwolnione miejsca oraz lepsze wykorzystanie zasobów ochrony zdrowia. Przedstawiciele resortu zdrowia zwracają uwagę, że powodzenie projektu zależy od współpracy zarówno placówek medycznych, jak i samych pacjentów. Jak podkreślono w komunikacie ministerstwa, zmiany są wdrażane z myślą o poprawie jakości obsługi osób korzystających z publicznej opieki zdrowotnej.

Jakie korzyści przyniesie nowy system pacjentom

Jednym z największych problemów polskiej ochrony zdrowia od lat pozostają długie kolejki do specjalistów. W wielu przypadkach pacjenci muszą czekać na wizytę przez wiele miesięcy, a część zapisanych osób ostatecznie nie pojawia się w gabinecie, nie odwołując wcześniej terminu. Centralna e-rejestracja ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Dzięki integracji danych z różnych placówek możliwe będzie lepsze zarządzanie dostępnymi terminami. Pacjenci zyskają większą przejrzystość w procesie zapisów, a wolne miejsca będą mogły szybciej trafiać do osób oczekujących na konsultację. Eksperci wskazują, że cyfryzacja rejestracji może również ograniczyć liczbę niepotrzebnych wizyt w placówkach oraz skrócić czas potrzebny na znalezienie odpowiedniego specjalisty. To szczególnie ważne w przypadku pacjentów wymagających szybkiej diagnostyki lub regularnego leczenia.

Od sierpnia kolejne poradnie dołączą do systemu e-rejestracja

Rozwój centralnej e-rejestracji nie kończy się na obecnym etapie wdrożenia. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że już od 1 sierpnia 2026 roku system zostanie rozszerzony o kolejne specjalizacje. Do centralnej platformy mają zostać włączone między innymi poradnie zajmujące się leczeniem chorób naczyń, chorób zakaźnych, endokrynologią, nefrologią, hepatologią oraz immunologią. Na liście znajdują się również poradnie neonatologiczne, a także placówki zajmujące się leczeniem gruźlicy i chorób płuc. Rozszerzenie systemu oznacza, że coraz większa liczba pacjentów będzie mogła korzystać z jednolitego sposobu rejestracji bez konieczności kontaktowania się z wieloma placówkami osobno.

Cyfrowa reforma ochrony zdrowia do 2029 roku

Wprowadzenie centralnej e-rejestracji jest elementem szerszego planu modernizacji polskiej ochrony zdrowia. Docelowo system ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w kraju. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ministerstwo Zdrowia proces wdrażania ma zostać zakończony do końca 2029 roku. Oznacza to, że w ciągu najbliższych kilku lat kolejne poradnie i specjalizacje będą sukcesywnie dołączane do wspólnej platformy. Resort liczy, że pełne wdrożenie centralnej e-rejestracji pozwoli skrócić czas oczekiwania na konsultacje, zwiększyć efektywność wykorzystania dostępnych terminów oraz poprawić organizację świadczeń medycznych. W dłuższej perspektywie ma to przełożyć się na łatwiejszy dostęp do specjalistów i bardziej przejrzysty system kolejkowy.

Rewolucja w zapisach do lekarzy: mniej kolejek i szybszy dostęp do specjalistów

Centralna e-rejestracja jest jednym z największych projektów cyfryzacyjnych w ochronie zdrowia ostatnich lat. Jej twórcy zakładają, że dzięki wspólnej bazie terminów pacjenci będą mogli sprawniej umawiać wizyty, a placówki medyczne skuteczniej zarządzać dostępnymi świadczeniami. Jeśli harmonogram zostanie zrealizowany zgodnie z planem, do końca dekady pacjenci zyskają jednolity system zapisów do specjalistów w całym kraju. To rozwiązanie ma nie tylko usprawnić proces rejestracji, ale także zwiększyć dostępność usług medycznych i poprawić funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia.