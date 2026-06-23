Niedożywienie w szpitalach to cichy problem: mniej niż 25 zł na wyżywienie pacjenta

Problem nie sprowadza się wyłącznie do estetyki czy smaku posiłków, które regularnie stają się przedmiotem krytyki w mediach społecznościowych. Stawką jest zdrowie pacjentów, tempo ich rekonwalescencji oraz skuteczność całej terapii. Eksperci alarmują, że niedożywienie pozostaje jednym z najbardziej niedocenianych problemów współczesnego szpitalnictwa.

Co drugi pacjent może być zagrożony niedożywieniem

Według specjalistów znacząca część pacjentów trafia do szpitala już z objawami niedożywienia. U kolejnych osób stan odżywienia pogarsza się w trakcie hospitalizacji. Powodów jest wiele - od przebiegu choroby i utraty apetytu po niewystarczającą wartość odżywczą serwowanych posiłków. Niedożywienie nie oznacza wyłącznie spadku masy ciała. To przede wszystkim utrata tkanki mięśniowej, osłabienie organizmu oraz pogorszenie zdolności do regeneracji. Szczególnie niebezpieczne może być u osób po operacjach, pacjentów przewlekle chorych czy przebywających na oddziałach intensywnej terapii. W praktyce wielu chorych opuszcza szpital wyraźnie osłabionych i lżejszych o kilka kilogramów. Często jest to traktowane jako naturalna konsekwencja choroby, choć medycyna dysponuje narzędziami pozwalającymi ograniczyć ten problem.

Skutki niedożywienia pacjentów

Konsekwencje niedożywienia wykraczają daleko poza utratę wagi. Osłabiony organizm gorzej radzi sobie z infekcjami, wolniej goją się rany pooperacyjne, a ryzyko powikłań znacząco wzrasta. Pacjenci mają również większe problemy z poruszaniem się i powrotem do codziennej aktywności. Specjaliści podkreślają, że odpowiednie odżywienie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, przyspiesza regenerację i może skracać czas pobytu w szpitalu. Tymczasem niedożywienie często pozostaje niezauważone lub nie jest traktowane jako element wymagający aktywnego leczenia. Warto pamiętać, że problem może dotyczyć także osób z nadwagą i otyłością. Niedożywienie nie zawsze jest widoczne gołym okiem, ponieważ może rozwijać się mimo nadmiernej masy ciała.

Oszczędności na jedzeniu generują wyższe koszty leczenia

Paradoksalnie ograniczanie wydatków na żywienie pacjentów może prowadzić do wzrostu kosztów funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia. Osoby niedożywione częściej doświadczają powikłań, wymagają dłuższego leczenia i pozostają w szpitalu znacznie dłużej niż pacjenci prawidłowo odżywieni. Dodatkowe środki przeznaczone na lepszą jakość posiłków czy specjalistyczne wsparcie żywieniowe mogłyby ograniczyć liczbę infekcji, przyspieszyć gojenie ran i skrócić hospitalizację. W efekcie korzyści odniosłyby zarówno placówki medyczne, jak i sami pacjenci. Eksperci zwracają uwagę, że leczenie niedożywienia powinno być traktowane na równi z terapią podstawowej choroby. Bez odpowiedniego wsparcia żywieniowego nawet najlepsze procedury medyczne mogą nie przynosić oczekiwanych efektów.

Jednym z najczęściej wskazywanych rozwiązań jest większe zaangażowanie dietetyków klinicznych w proces leczenia. Ich zadaniem mogłaby być nie tylko ocena stanu odżywienia pacjentów, ale także edukacja żywieniowa po zakończeniu hospitalizacji. Obecnie wielu pacjentów opuszcza szpital bez konkretnych wskazówek dotyczących dalszej diety. Tymczasem odpowiednie żywienie po zabiegu, leczeniu onkologicznym czy ciężkiej infekcji może mieć kluczowe znaczenie dla powrotu do zdrowia.

Coraz więcej ekspertów podkreśla, że zmiana podejścia do żywienia pacjentów jest konieczna. Dieta w szpitalu nie powinna być traktowana jako dodatek do leczenia, lecz jako jego integralna część. Bez poprawy jakości żywienia trudno będzie skutecznie walczyć zarówno z niedożywieniem, jak i rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej.