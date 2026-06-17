Ważna zmiana dla pacjentów onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowe rozwiązania i łatwiejszy dostęp do kluczowych badań diagnostycznych

Nowe przepisy mają objąć między innymi tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, gastroskopię oraz kolonoskopię. Resort zdecydował o zniesieniu tzw. stawki degresywnej dla badań wykonywanych u pacjentów onkologicznych. To rozwiązanie, które ma ułatwić realizację diagnostyki niezbędnej do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności leczenia.

Ważna zmiana dla pacjentów onkologicznych. Lepsza opieka nie tylko podczas leczenia

Zmiany mają dotyczyć szerokiej grupy pacjentów. Obejmą osoby poddawane chemioterapii, radioterapii czy leczeniu systemowemu, ale również tych, którzy zakończyli już terapię i znajdują się pod opieką poradni onkologicznych. W wielu przypadkach właśnie okres po zakończeniu leczenia wymaga regularnych badań kontrolnych, pozwalających na szybkie wykrycie ewentualnego nawrotu choroby. Regularna diagnostyka odgrywa kluczową rolę w procesie leczenia nowotworów. Badania obrazowe oraz endoskopowe umożliwiają ocenę skuteczności zastosowanej terapii, monitorowanie stanu zdrowia pacjenta oraz identyfikowanie potencjalnych powikłań. Dzięki planowanym zmianom dostęp do tych świadczeń ma być łatwiejszy, zwłaszcza dla osób mieszkających poza dużymi ośrodkami medycznymi.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada nowe rozwiązania i łatwiejszy dostęp do kluczowych badań diagnostycznych

Decyzja Ministerstwa Zdrowia nie jest przypadkowa. Poprzedziły ją analizy dotyczące czasu oczekiwania na badania oraz dostępności diagnostyki w różnych regionach kraju. Resort monitorował sytuację pacjentów i prowadził prace nad rozwiązaniami, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie systemu. W działania zaangażowany był również specjalny zespół powołany przez ministerstwo. Jego zadaniem było opracowanie rekomendacji mających poprawić jakość oraz dostępność badań obrazowych. Eksperci zwracali uwagę, że pacjenci onkologiczni wymagają ciągłej i dobrze skoordynowanej diagnostyki nie tylko podczas aktywnego leczenia, ale również przez wiele lat po jego zakończeniu. Według rekomendacji konieczne jest zapewnienie takiej organizacji systemu, która pozwoli na sprawne monitorowanie ścieżki leczenia i regularne wykonywanie badań kontrolnych. Ograniczenia wynikające z mechanizmów finansowania nie powinny utrudniać dostępu do świadczeń mających kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Jak będą wyglądały nowe zasady

Do czasu wdrożenia docelowych rozwiązań cyfrowych resort planuje zastosowanie mechanizmu przejściowego. W przyszłości ważną rolę mają odgrywać karta e-DiLO oraz odpowiednio dostosowane e-skierowania. Zanim jednak system zostanie w pełni przygotowany, lekarze kierujący pacjentów na badania będą zobowiązani do zamieszczania w e-skierowaniach dodatkowej informacji. W dokumentacji ma znaleźć się jednoznaczne wskazanie, że badanie jest wykonywane w celu monitorowania leczenia onkologicznego lub kontroli po zakończonej terapii. Taka adnotacja pozwoli placówce realizującej świadczenie odpowiednio oznaczyć je w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dzięki nowym zasadom badania wykonywane u pacjentów onkologicznych mają zostać wyłączone spod działania współczynników degresywnych. W praktyce oznacza to korzystniejsze warunki finansowania diagnostyki związanej z leczeniem nowotworów. Ma to zachęcić placówki do wykonywania większej liczby badań i ograniczyć ryzyko powstawania kolejek. Dla samych pacjentów najważniejszą korzyścią będzie szybszy i łatwiejszy dostęp do diagnostyki. Regularne badania kontrolne są nieodzownym elementem opieki onkologicznej, a ich terminowe wykonywanie zwiększa szanse na wczesne wykrycie nawrotu choroby oraz skuteczne reagowanie na wszelkie niepokojące zmiany.

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązania wpisują się w szersze działania mające poprawić jakość opieki onkologicznej. Jeśli zmiany zostaną skutecznie wdrożone, mogą znacząco wpłynąć na komfort leczenia i bezpieczeństwo tysięcy pacjentów w całym kraju.