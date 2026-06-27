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Porządek w mieszkaniu: samopoczucie Polaka wzrasta na wyższy poziom

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
dzisiaj, 10:41
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Porządek w mieszkaniu stał się częścią zdrowia psychicznego Polaków
Porządek w mieszkaniu stał się częścią zdrowia psychicznego Polaków/Shutterstock
Już trzech z czterech Polaków przyznaje, że porządek bezpośrednio poprawia ich samopoczucie. A do tego technologia domowa przestała być traktowana jako luksusowy gadżet, i stała się narzędziem do... ratowania rodzinnych relacji i odzyskiwania jedynej waluty, której nie da się dokupić: czasu.

Polacy mają dość ścigania sterylnej perfekcji. Czysty dom przestał być dla nas pokazówką, a stał się warunkiem zdrowia psychicznego - wynika z najnowszego badania ABR Sesta przeprowadzonego na zlecenie marki iRobot.

Porządek w domu to element zdrowia psychicznego?

Zamiast sterylnej bieli i zapachu chloru: komfort, cisza i relaks. Wyniki badania pokazują radykalną zmianę w mentalności Polaków. Zapytani o skojarzenia ze słowem „porządek”, ankietowani najczęściej wskazywali: 54% – komfort i wygodę a 51% – miłą atmosferę w domu, 49% – dobre samopoczucie oraz spokój.
Aż 70% badanych wprost deklaruje, że porządek kojarzy im się ze spokojem, a nie z pedantyczną perfekcją. Dom ma być bezpieczną przystanią, a nie przestrzenią wystawową.
– Wyniki jasno pokazują, że czystość traktujemy dziś jako element zdrowia psychicznego i jakości życia. Nie chcemy już biegać z odkurzaczem po ciężkim dniu w pracy, bo dom ma nas relaksować, a nie generować dodatkowy stres. Szukamy rozwiązań, które zdejmą z nas ten obowiązek, działając niezauważalnie w tle – komentuje Małgorzata Radomska, ekspertka marki iRobot Polska.

Nowe technologie w domu poprawiają relacje i pozwalają zaoszczędzić na czasie

Najcenniejszą walutą 2026 roku jest czas. Z badania wynika, że nowoczesna technologia realnie go nam oddaje – 64% respondentów deklaruje, że dzięki niej ma więcej czasu dla siebie, a 62% może skupić się na sprawach naprawdę ważnych.
Co niezwykle ciekawe, automatyzacja sprzątania drastycznie zmienia dynamikę w polskich domach. Koniec z „drugim etatem” po powrocie z pracy i kłótniami o to, czyja kolej na sprzątanie: 57% badanych przyznaje, że nowoczesne urządzenia wspierają sprawiedliwy i partnerski podział obowiązków,· 46% uważa, że technologia zwiększa zaangażowanie pozostałych domowników (w tym dzieci), q 56% dzięki zaoszczędzonemu czasowi może wreszcie pobyć z bliskimi.

To kluczowe, ponieważ profil użytkownika nowoczesnych robotów to przede wszystkim ludzie bardzo zajęci. Aż 81% z nich to osoby aktywne zawodowo, a 55% to pary wychowujące dzieci.
– To ważny sygnał, że w domowej codzienności technologia zaczyna być oceniana przede wszystkim przez pryzmat tego, co realnie zmienia w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli robot sprzątający pozwala ograniczyć czas poświęcany na obowiązki, zyskuje wartość znacznie szerszą niż sama wygoda – staje się wsparciem w budowaniu bardziej komfortowego i lepiej zorganizowanego dnia. Zwłaszcza wtedy, gdy działa samodzielnie w tle, bez potrzeby ciągłej kontroli i koordynowania działań – dodaje Małgorzata Radomska.

Reklamy często pokazują piękne, puste, minimalistyczne apartamenty. Czy tak mieszkają Polacy? Wyniki przeprowadzonego badania ABR Sesta i iRobot bezlitośnie zderzają ten obraz z rzeczywistością. Polskie mieszkania to dynamiczne ekosystemy i prawdziwe tory przeszkód.
Zwierzaki rządzą. Aż 85% użytkowników iRobot dzieli dom z psem lub kotem. To oznacza codzienną walkę z sierścią, błotem i rozsypaną karmą. Co ważne, 47% badanych wskazuje, że dzięki robotowi ma więcej czasu dla swojego pupila.
Podłogowy mix. Polacy uwielbiają łączyć różne powierzchnie. W naszych domach królują płytki ceramiczne i gres (49%), panele drewniane (43%) oraz laminowane (40%). Jednak aż 23% badanych kładzie na nie dywany lub wykładziny.
Polski dom to wymagający poligon doświadczalny dla technologii. Rozsypane klocki, wszechobecna sierść, przejścia z gładkich kafelków na gęsty dywan. Dlatego konsumenci nie szukają już po prostu „jeżdżącego odkurzacza”. Oczekują pełnej bezobsługowości: robotów, które same unoszą mopy, by nie zmoczyć dywanu, nie wplątują sierści w szczotki i dzięki sztucznej inteligencji omijają zabawki dzieci bez konieczności wcześniejszego przygotowywania pokoju – podsumowuje Małgorzata Radomska z iRobot Polska.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: mieszkanieporządek
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski

Dziennikarz i redaktor od 1978 r. Z marką INFOR związany od 1995 r. z przerwą w latach 2011-2023. Najpierw był autorem artykułów i redaktorem papierowych czasopism m.in. naczelnym Prawa i Życia, Adwokata Domowego oraz I zastępcą redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej. Teraz, od października 2023 r. już jako dziennikarz i redaktor internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu INFOR.pl.

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