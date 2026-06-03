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NFZ uprościł zasady leczenia. Do tych specjalistów dostaniesz się bez skierowania

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
dzisiaj, 07:19
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lekarz rozmawia z pacjentem
NFZ uprościł zasady leczenia. Do tych specjalistów dostaniesz się bez skierowania/Shutterstock
Pacjenci korzystający z publicznej ochrony zdrowia mogą liczyć na istotne ułatwienia w dostępie do części świadczeń medycznych. Zmiany w przepisach mają ograniczyć zbędne formalności i skrócić drogę do specjalistów. W praktyce oznacza to, że w niektórych przypadkach nie trzeba już umawiać dodatkowej wizyty u lekarza rodzinnego wyłącznie po dokument uprawniający do konsultacji.

Kto może skorzystać z nowych zasad? Do jakich lekarzy można zapisać się bez skierowania w ramach NFZ? Wyjaśniamy najważniejsze zmiany.

Bez skierowania do specjalisty. Co zmieniło się dla pacjentów?

Od września 2025 roku poszerzyła się lista specjalistów dostępnych bez skierowania w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowe przepisy mają ułatwić pacjentom szybsze uzyskanie pomocy i zmniejszyć liczbę sytuacji, w których konieczna była dodatkowa wizyta w podstawowej opiece zdrowotnej. Dotychczas wielu pacjentów musiało najpierw udać się do lekarza POZ tylko po to, aby uzyskać formalne skierowanie do poradni specjalistycznej. Teraz część świadczeń można uzyskać prostszą drogą. Bez skierowania dostępni są obecnie między innymi: psycholog, optometrysta, lekarz medycyny sportowej. Warto jednak pamiętać, że nowe zasady dotyczą wyłącznie placówek mających odpowiedni kontrakt z NFZ. Przed wizytą dobrze jest sprawdzić, czy wybrana poradnia realizuje dane świadczenia w ramach publicznego finansowania.

NFZ uprościł zasady leczenia: psycholog bez skierowania - szybszy dostęp do wsparcia psychicznego

Jedną z najważniejszych zmian dla pacjentów jest możliwość skorzystania z pomocy psychologa bez konieczności uzyskania skierowania od lekarza rodzinnego. To rozwiązanie może mieć duże znaczenie dla osób zmagających się ze stresem, obniżonym nastrojem, kryzysami emocjonalnymi, problemami rodzinnymi czy objawami lękowymi. W przypadku zdrowia psychicznego szybka reakcja często odgrywa kluczową rolę, dlatego ograniczenie formalności może przełożyć się na wcześniejsze rozpoczęcie terapii lub konsultacji. Dotychczas dla części osób dodatkowa wizyta u lekarza POZ była nie tylko stratą czasu, ale także psychologiczną barierą utrudniającą szukanie pomocy. Nowe przepisy mają zwiększyć dostępność wsparcia psychologicznego i uprościć ścieżkę leczenia. Nie oznacza to jednak, że każda placówka automatycznie przyjmie pacjenta bez skierowania. Kluczowe pozostaje to, czy poradnia realizuje świadczenia finansowane przez NFZ zgodnie z obowiązującym kontraktem.

Optometrysta w NFZ bez skierowania. Kiedy warto się zgłosić?

Zmiany obejmują również łatwiejszy dostęp do optometrysty. To dobra wiadomość dla osób, które chcą skontrolować wzrok, dobrać okulary lub soczewki kontaktowe. Trzeba jednak jasno podkreślić, że optometrysta i okulista to nie ten sam specjalista. Optometrysta nie zajmuje się leczeniem chorób oczu ani wykonywaniem zabiegów medycznych. Jego zadaniem jest przede wszystkim: badanie ostrości widzenia, dobór korekcji wzroku, pomoc przy doborze soczewek kontaktowych, ocena podstawowych problemów związanych z widzeniem. Jeśli podczas badania pojawią się niepokojące objawy sugerujące chorobę narządu wzroku, pacjent może zostać skierowany do okulisty. Ułatwiony dostęp do optometrysty ma pomóc przede wszystkim osobom, które potrzebują szybkiej kontroli wzroku bez konieczności przechodzenia przez dodatkowe formalności.

NFZ uprościł zasady leczenia: lekarz medycyny sportowej bez skierowania. Ważna zmiana dla aktywnych

Na uproszczeniu procedur skorzystają również osoby aktywne fizycznie. Bez skierowania można obecnie zapisać się także do lekarza medycyny sportowej. To specjalista, którego pomoc bywa potrzebna nie tylko zawodowym sportowcom. Z porad lekarza medycyny sportowej korzystają także: sportowcy amatorzy, osoby regularnie trenujące, osoby wracające do aktywności po urazach lub przeciążeniach. Lekarz medycyny sportowej ocenia stan zdrowia w kontekście wysiłku fizycznego, diagnozuje problemy związane z przeciążeniami organizmu oraz może wydawać wymagane zaświadczenia i orzeczenia potrzebne do udziału w treningach, zawodach lub zajęciach sportowych. Brak obowiązku wcześniejszego uzyskania skierowania powinien skrócić czas oczekiwania na konsultację i uprościć procedury dla pacjentów.

Mniej formalności w NFZ - czy pacjenci rzeczywiście odczuwają zmiany?

Rozszerzenie listy specjalistów dostępnych bez skierowania to kolejny krok w stronę uproszczenia systemu ochrony zdrowia. Ograniczenie zbędnych formalności może przełożyć się na szybszy dostęp do pomocy, krótszą ścieżkę diagnostyczną i mniejsze obciążenie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dla pacjentów oznacza to przede wszystkim oszczędność czasu i możliwość sprawniejszego reagowania na problemy zdrowotne - zwłaszcza w obszarach takich jak zdrowie psychiczne, profilaktyka wzroku czy aktywność fizyczna. Jednocześnie warto pamiętać, że kluczowe pozostaje sprawdzenie, czy wybrana placówka rzeczywiście realizuje dane świadczenie w ramach NFZ. To właśnie od rodzaju kontraktu zależy możliwość skorzystania z nowych zasad w praktyce.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: NFZskierowaniespecjalista
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
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