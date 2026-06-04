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Hantawirus jeszcze groźniejszy niż COVID-19? Coraz większy strach przed nową pandemią

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
dzisiaj, 08:44
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ebola, wirus, szpital
Hantawirus a strach przed nową pandemią. Dlaczego informacje o wirusie wywołują niepokój?/Shutterstock
Informacje o kolejnych zagrożeniach wirusowych niemal automatycznie uruchamiają dziś społeczne napięcie. Nawet jeśli eksperci podkreślają, że dany patogen nie ma potencjału wywołania globalnej pandemii, wiele osób reaguje niepokojem. Tak dzieje się również w przypadku hantawirusa. Choć specjaliści nie przewidują scenariusza podobnego do COVID-19, temat budzi emocje. Skąd bierze się ten lęk?

Dlaczego hantawirus budzi strach? Pandemia COVID-19 wciąż wpływa na nasze reakcje

Jednym z najważniejszych powodów obecnego niepokoju są skojarzenia z pandemią koronawirusa. Wiele elementów współczesnych doniesień przypomina wydarzenia sprzed kilku lat: pierwsze informacje o nowym zagrożeniu pojawiające się daleko od Europy, komunikaty ekspertów, obrazy służb sanitarnych w kombinezonach ochronnych, a także przypadki zakażeń związanych z podróżami. Takie podobieństwa działają na ludzką pamięć wyjątkowo silnie. Pandemia nie była dla większości społeczeństwa abstrakcyjnym wydarzeniem znanym z podręczników. Była osobistym doświadczeniem - okresem izolacji, niepewności, zmian zawodowych, rodzinnych i zdrowotnych. Każdy pamięta własne sytuacje: zamknięte szkoły, ograniczenia podróży, choroby bliskich czy codzienny stres związany z nieznanym zagrożeniem. Psychologia tłumaczy to działaniem pamięci epizodycznej, która przechowuje wydarzenia wraz z ich emocjonalnym i sytuacyjnym kontekstem. W przeciwieństwie do suchej wiedzy faktograficznej, osobiste doświadczenia pozostają w umyśle znacznie dłużej i mogą zostać łatwo uruchomione przez podobne obrazy lub komunikaty. Dlatego nawet pojedyncza wiadomość o nowym wirusie może przywoływać emocje z czasu pandemii.

Strach przed hantawirusem – jak działa psychologia lęku przed wirusami

Choć często postrzegamy strach wyłącznie jako problem, z biologicznego punktu widzenia pełni on ważną funkcję ochronną. To mechanizm ostrzegający przed zagrożeniem i pomagający organizmowi przygotować się do działania. W przypadku chorób zakaźnych sytuacja jest jednak szczególna. Zagrożenie pozostaje niewidzialne, trudne do uchwycenia i zwykle wymyka się bezpośredniej kontroli pojedynczej osoby. To właśnie poczucie braku wpływu sprawia, że obawy mogą szybko narastać. Ludzie znacznie lepiej radzą sobie z niebezpieczeństwami, wobec których mogą podjąć konkretne działania. Jeśli widzimy pożar, wiemy, że trzeba uciekać lub wezwać pomoc. W przypadku wirusa możliwości są mniej oczywiste. Pojawia się niepewność: czy zagrożenie jest realne, jak bardzo jest groźne, komu ufać i czy sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Nie wszyscy reagują jednak tak samo. Dużą rolę odgrywają indywidualne cechy osobowości. Niektóre osoby są bardziej wrażliwe na stres, częściej odczuwają napięcie, szybciej interpretują informacje jako alarmujące i silniej przeżywają niepewność. Inni podchodzą do podobnych wiadomości bardziej analitycznie lub zachowują emocjonalny dystans.

Zarażanie emocjonalne: jak lęk przed nową pandemią przenosi się między ludźmi

Strach rzadko pozostaje wyłącznie prywatnym doświadczeniem. Emocje mają tendencję do rozprzestrzeniania się w grupach społecznych. Psychologia określa to zjawisko mianem zarażania emocjonalnego. Ludzie nieustannie wpływają na siebie nawzajem - poprzez ton głosu, mimikę, zachowanie, sposób opowiadania wydarzeń czy reakcje publikowane w mediach społecznościowych. Często odbywa się to automatycznie, bez świadomej refleksji. Mechanizm ten można zaobserwować w codziennych sytuacjach. Ziewanie udziela się innym niemal odruchowo. Podobnie działa śmiech w grupie czy napięcie obecne w tłumie. Emocje innych osób stają się dla nas sygnałem interpretującym rzeczywistość. W kontekście informacji o zagrożeniach zdrowotnych zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia. Jeśli znajomi, współpracownicy lub użytkownicy mediów społecznościowych wyrażają silny niepokój, łatwo przejąć ich sposób postrzegania sytuacji. Co więcej, negatywne emocje zwykle rozprzestrzeniają się szybciej niż pozytywne.

Hantawirus i komunikaty ekspertów. Dlaczego uspokajające informacje nie zawsze przekonują

W teorii naukowe wyjaśnienia powinny ograniczać społeczne obawy. W praktyce nie zawsze tak się dzieje. Powód jest prosty: ludzie reagują nie tylko na treść informacji, ale również na sposób jej przedstawienia. Komunikaty ekspertów bywają złożone, ostrożne i pełne zastrzeżeń. Dla nauki precyzja jest wartością, ale dla odbiorcy może oznaczać niejasność. Jeśli ktoś słyszy specjalistyczne wyjaśnienia i rozumie jedynie część przekazu, niekoniecznie poczuje ulgę - czasem wręcz przeciwnie. Jednocześnie konkretne, emocjonalne historie oddziałują silniej niż statystyki. Informacja o pojedynczym zakażeniu lub dramatycznym przypadku potrafi zrobić większe wrażenie niż uspokajające dane epidemiologiczne. To jedna z przyczyn, dla których medialne relacje o zagrożeniach tak mocno wpływają na społeczne nastroje.

Jak ograniczyć strach przed hantawirusem i nie wpaść w pułapkę „doomscrollingu”

W świecie ciągłego przepływu informacji łatwo wpaść w pułapkę nieustannego śledzenia wiadomości o potencjalnych zagrożeniach. Zjawisko określane jako „doomscrolling” - kompulsywne przeglądanie alarmujących treści - może prowadzić do przeciążenia psychicznego, wyczerpania i wzrostu niepokoju. Ochrona przed nadmiernym lękiem nie oznacza ignorowania faktów. Chodzi raczej o świadome zarządzanie informacjami. Pomocne może być ograniczenie czasu spędzanego na portalach informacyjnych, wybieranie sprawdzonych źródeł i zachowanie dystansu wobec emocjonalnych komentarzy. Równie ważna jest rozmowa z innymi ludźmi. Konfrontowanie różnych punktów widzenia, analizowanie argumentów i oddzielanie faktów od spekulacji pomaga odzyskać poczucie bezpieczeństwa oraz większej kontroli nad sytuacją. Strach przed kolejną pandemią nie pojawia się więc bez przyczyny. To efekt pamięci o niedawnych doświadczeniach, biologicznych mechanizmów obronnych oraz społecznego przenoszenia emocji. Zrozumienie tych procesów może pomóc nie tylko lepiej interpretować własne reakcje, lecz także spokojniej odnajdywać się w świecie pełnym niepewnych informacji.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wiruspandemiastrach
Ewa Kranz
Ewa Kranz
Autorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
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