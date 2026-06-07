Nawet 700 zł dopłaty z NFZ do szkieł i soczewek. Refundacja okularów w 2026 roku

Refundacja okularów 2026. Kto może skorzystać z dopłaty z NFZ

Aby otrzymać refundację, konieczne jest potwierdzenie wady wzroku przez lekarza okulistę przyjmującego w ramach NFZ. Do specjalisty potrzebne jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Po przeprowadzeniu badania okulista wystawia zlecenie na soczewki korekcyjne, które następnie można zrealizować w placówce współpracującej z Funduszem.

Procedura uzyskania dofinansowania jest stosunkowo prosta, jednak wymaga spełnienia kilku warunków. Po otrzymaniu zlecenia od okulisty należy udać się do salonu optycznego lub punktu realizującego świadczenia w ramach umowy z NFZ. Nie każdy optyk ma podpisany kontrakt z Funduszem, dlatego warto wcześniej sprawdzić, gdzie można zrealizować dokument. W takim punkcie cena szkieł zostanie pomniejszona o kwotę przysługującej refundacji. Pacjent dopłaca jedynie różnicę między ceną produktu a wysokością dofinansowania.

NFZ refunduje szkła, ale nie oprawki

Wiele osób błędnie zakłada, że refundacja obejmuje całe okulary. Tymczasem Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie soczewki okularowe. Koszt oprawek pozostaje po stronie pacjenta. Częstotliwość korzystania z refundacji zależy od wieku. Dorośli mogą zwykle ubiegać się o dopłatę raz na dwa lata. Dzieci i młodzież do 18. roku życia mają możliwość wymiany szkieł znacznie częściej - nawet raz na sześć miesięcy, jeśli istnieją ku temu wskazania medyczne.

Ile wynosi refundacja okularów w 2026 roku

Wysokość dopłaty zależy przede wszystkim od rodzaju i stopnia wady wzroku. Najniższa refundacja przysługuje osobom z wadą do +/- 6 dioptrii oraz cylindrem do +/- 2 dioptrii. W takim przypadku limit finansowania wynosi 25 zł na jedno szkło, czyli 50 zł na komplet. Wyższe wsparcie otrzymają osoby z większymi wadami wzroku. Przy wadzie przekraczającej +/- 6,25 dioptrii lub cylindrze od 2,25 dioptrii refundacja wzrasta do 100 zł za jedną soczewkę. Największe dofinansowanie przewidziano dla pacjentów z bardzo dużą wadą wzroku. W przypadku wady wynoszącej co najmniej +/- 10 dioptrii NFZ dopłaca aż 350 zł do jednej soczewki. Oznacza to możliwość uzyskania nawet 700 zł refundacji na komplet szkieł. W przypadku osób dorosłych najczęściej obowiązuje udział własny wynoszący od 10 do 30 proc. wartości świadczenia. Dzieci są z tego obowiązku zwolnione.

Refundacja soczewek kontaktowych. Kiedy można otrzymać dopłatę

Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje także dofinansowanie do soczewek kontaktowych, jednak tylko w określonych przypadkach medycznych. Refundacja obejmuje między innymi osoby ze stożkiem rogówki, afakią czy różnowzrocznością przekraczającą 4 dioptrie. Pacjent może skorzystać z takiej pomocy raz w roku. Wysokość refundacji wynosi do 600 zł w przypadku soczewek twardych, hybrydowych oraz miniskleralnych. Dla soczewek miękkich przewidziano dopłatę do 150 zł. W obu przypadkach konieczne jest pokrycie 10 proc. kosztów z własnych środków.

Dofinansowanie do protezy oka

Osobną kategorię świadczeń stanowi refundacja protezy oka. Limit finansowania wynosi obecnie 700 zł. Dorośli mogą skorzystać z takiego wsparcia raz na pięć lat, natomiast w przypadku dzieci częstotliwość wymiany zależy od zaleceń lekarza prowadzącego.

Refundacja okularów i soczewek pozostaje jednym z najważniejszych programów wsparcia dla osób z wadami wzroku. W 2026 roku najwyższa dopłata do szkieł może wynieść nawet 700 zł, co pozwala znacząco obniżyć koszty zakupu niezbędnej korekcji wzroku.