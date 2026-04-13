Wystarczy łyżka dziennie na czczo. Zobacz, jak odmieni pracę wątroby

Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:15
Wystarczy łyżka dziennie na czczo. Zobacz, jak odmieni pracę wątroby
Wątroba to nasze wewnętrzne laboratorium, odpowiedzialne za detoksykację i odporność całego organizmu. Jej sprawne działanie bezpośrednio przekłada się na nasze samopoczucie i witalność, dlatego coraz częściej sięgamy po naturalne metody wsparcia, takie jak olej z ostropestu. Dowiedz się, jak prawidłowo stosować olej z ostropestu i kto powinien zachować ostrożność przy jego suplementacji.

Olej roślinny, który wspiera pracę wątroby

Wątroba stanowi kluczowe centrum detoksykacji organizmu, gdzie odbywa się neutralizacja toksyn oraz produkcja żółci niezbędnej w procesach trawiennych. Jako organ, odpowiada za magazynowanie cennych substancji odżywczych oraz bierze czynny udział w przemianach białek, tłuszczów i węglowodanów. Jej wpływ wykracza jednak poza sam układ pokarmowy, ponieważ odgrywa istotną rolę w regulacji gospodarki hormonalnej oraz wspieraniu naturalnej odporności.

Z uwagi na to, że sprawność tego narządu bezpośrednio rzutuje na kondycję całego ciała, coraz większą popularność zyskują naturalne metody wspomagające jego regenerację. Jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań w tym zakresie jest olej z ostropestu plamistego, który słynie ze swoich właściwości ochronnych i prozdrowotnych.

Jak podaje National Library of Medicine, zawiera on sylimarynę, czyli kompleks związków o silnym działaniu ochronnym, który wspiera regenerację komórek wątrobowych, pomaga ograniczać działanie toksyn i wolnych rodników. "Dzięki temu może wspierać naturalne procesy odnowy wątroby i jej zdolności detoksykacyjne" -wskazano.

Zawarte w tym oleju nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas linolowy, wzmacniają układ krążenia, dbają o elastyczność naczyń i wyciszają stany zapalne, podczas gdy witamina E chroni komórki przed starzeniem i przyspiesza ich regenerację. Produkt ten usprawnia również przepływ żółci, co ułatwia trawienie tłuszczów i odciąża wątrobę, pomagając jednocześnie zachować prawidłowy profil cholesterolu. Dodatkowo olej z ostropestu sprzyja stabilizacji poziomu glukozy i poprawia wrażliwość na insulinę, stanowiąc istotne wsparcie w profilaktyce metabolicznej.

Jak stosować olej z ostropestu?

Jak czytamy w serwisie "Rynek Zdrowia", olej z ostropestu najlepiej zakupić tłoczony na zimno i spożywać każdego dnia rano, na czczo. Jedna łyżka pobudza pracę układu trawiennego i wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu" - wskazano.

Są też kapsułki do codziennej suplementacji. Jednak warto wiedzieć, że nie każdy może stosować ten olej. Powinny unikać go kobiety w ciąży i karmiące piersią. Osoby uczulone na rośliny z tej samej rodziny oraz pacjenci z niedrożnością dróg żółciowych też powinny zachować ostrożność.

"Osoby przyjmujące leki powinny skonsultować jego stosowanie ze specjalistą, ponieważ związki aktywne mogą wpływać na metabolizm niektórych preparatów" - czytamy.

Niski testosteron i nadmiar fruktozy – groźne połączenie dla wątroby
Daktyle pomagają regulować ciśnienie i obniżają poziom złego cholesterolu. Polacy wciąż ich nie doceniają
