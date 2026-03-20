Globalny problem zdrowotny
Stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną (MASLD) dotyka obecnie około 40% dorosłych mężczyzn na świecie. To schorzenie uznawane jest za jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. W początkowym stadium choroby dochodzi do nadmiernego odkładania tłuszczu w wątrobie. Do najważniejszych czynników ryzyka należą: otyłość, cukrzyca typu 2, obniżony poziom testosteronu, wysokie spożycie fruktozy, szczególnie z napojów słodzonych i żywności przetworzonej. Choć każdy z tych czynników jest dobrze znany, ich łączny wpływ na funkcjonowanie wątroby nie był dotąd w pełni poznany.
Badanie: hormony i dieta pod lupą
Zespół badaczy z Japonii przeanalizował wpływ dwóch kluczowych czynników: niedoboru testosteronu oraz wysokiego spożycia fruktozy. W eksperymencie wykorzystano model zwierzęcy – samce myszy, które podzielono na kilka grup w zależności od poziomu hormonów i diety. Analizowano m.in.: komórki i tkanki wątroby, skład osocza, mikrobiotę jelitową, metabolity obecne w jelicie ślepym.
Kluczowe wyniki
Badanie wykazało wyraźny efekt synergii między niskim poziomem testosteronu a spożyciem fruktozy:
- u myszy z niedoborem testosteronu spożywających fruktozę zaobserwowano zwiększenie masy wątroby,
- każdy z czynników osobno powodował niewielkie zmiany w poziomie triglicerydów,
- ich połączenie prowadziło do znacznego nagromadzenia tłuszczu w wątrobie i nasilenia jej stłuszczenia.
Dodatkowo odnotowano: zmiany w składzie mikrobioty jelitowej, zaburzenia ekspresji genów w wątrobie oraz wzrost poziomu pirogronianu w jelitach.
Rola mikrobioty jelitowej
Szczególnie interesującym odkryciem była rola mikroorganizmów jelitowych. Badacze wykazali, że zmiany w mikrobiocie prowadzą do zwiększonej produkcji pirogronianu – związku, który w połączeniu z fruktozą sprzyja odkładaniu tłuszczu w komórkach wątroby (hepatocytach). To odkrycie może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów rozwoju chorób metabolicznych.
Perspektywy leczenia i profilaktyki
Wyniki badania otwierają nowe możliwości w zakresie: opracowywania terapii farmakologicznych, modyfikacji diety jako elementu profilaktyki, wpływania na mikrobiotę jelitową jako potencjalny cel leczenia. Naukowcy podkreślają, że dalsze badania nad rolą pirogronianu i mikrobioty mogą przyczynić się do opracowania skuteczniejszych metod zapobiegania i leczenia MASLD.
Co to oznacza w praktyce?
Dla pacjentów i lekarzy wnioski są jasne:
- utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu ma znaczenie metaboliczne,
- ograniczenie spożycia fruktozy (zwłaszcza z napojów słodzonych) jest kluczowe,
- zdrowie jelit może bezpośrednio wpływać na kondycję wątroby.
Holistyczne podejście – uwzględniające dietę, gospodarkę hormonalną i mikrobiotę – może być kluczem do skutecznej profilaktyki chorób wątroby.
Źródło: Osaka Metropolitan University
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję