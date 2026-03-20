Globalny problem zdrowotny

Stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną (MASLD) dotyka obecnie około 40% dorosłych mężczyzn na świecie. To schorzenie uznawane jest za jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. W początkowym stadium choroby dochodzi do nadmiernego odkładania tłuszczu w wątrobie. Do najważniejszych czynników ryzyka należą: otyłość, cukrzyca typu 2, obniżony poziom testosteronu, wysokie spożycie fruktozy, szczególnie z napojów słodzonych i żywności przetworzonej. Choć każdy z tych czynników jest dobrze znany, ich łączny wpływ na funkcjonowanie wątroby nie był dotąd w pełni poznany.

Badanie: hormony i dieta pod lupą

Zespół badaczy z Japonii przeanalizował wpływ dwóch kluczowych czynników: niedoboru testosteronu oraz wysokiego spożycia fruktozy. W eksperymencie wykorzystano model zwierzęcy – samce myszy, które podzielono na kilka grup w zależności od poziomu hormonów i diety. Analizowano m.in.: komórki i tkanki wątroby, skład osocza, mikrobiotę jelitową, metabolity obecne w jelicie ślepym.

Kluczowe wyniki

Badanie wykazało wyraźny efekt synergii między niskim poziomem testosteronu a spożyciem fruktozy:

u myszy z niedoborem testosteronu spożywających fruktozę zaobserwowano zwiększenie masy wątroby,

każdy z czynników osobno powodował niewielkie zmiany w poziomie triglicerydów,

ich połączenie prowadziło do znacznego nagromadzenia tłuszczu w wątrobie i nasilenia jej stłuszczenia.

Dodatkowo odnotowano: zmiany w składzie mikrobioty jelitowej, zaburzenia ekspresji genów w wątrobie oraz wzrost poziomu pirogronianu w jelitach.

Rola mikrobioty jelitowej

Szczególnie interesującym odkryciem była rola mikroorganizmów jelitowych. Badacze wykazali, że zmiany w mikrobiocie prowadzą do zwiększonej produkcji pirogronianu – związku, który w połączeniu z fruktozą sprzyja odkładaniu tłuszczu w komórkach wątroby (hepatocytach). To odkrycie może mieć istotne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów rozwoju chorób metabolicznych.

Perspektywy leczenia i profilaktyki

Wyniki badania otwierają nowe możliwości w zakresie: opracowywania terapii farmakologicznych, modyfikacji diety jako elementu profilaktyki, wpływania na mikrobiotę jelitową jako potencjalny cel leczenia. Naukowcy podkreślają, że dalsze badania nad rolą pirogronianu i mikrobioty mogą przyczynić się do opracowania skuteczniejszych metod zapobiegania i leczenia MASLD.

Co to oznacza w praktyce?

Dla pacjentów i lekarzy wnioski są jasne:

utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu ma znaczenie metaboliczne,

ograniczenie spożycia fruktozy (zwłaszcza z napojów słodzonych) jest kluczowe,

zdrowie jelit może bezpośrednio wpływać na kondycję wątroby.

Holistyczne podejście – uwzględniające dietę, gospodarkę hormonalną i mikrobiotę – może być kluczem do skutecznej profilaktyki chorób wątroby.

Źródło: Osaka Metropolitan University