Jak co roku miasto Łódź rozpoczyna jesienią program szczepień ochronnych przeciwko grypie skierowany do łodzian powyżej 65. roku życia. Szczepienia wykonywane będą przez dziewięć podmiotów leczniczych w 37 lokalizacjach na terenie całego miasta. W zeszłym roku na akcję szczepień wydaliśmy 210 tysięcy złotych, w tym zwiększamy pulę do 230 tysięcy złotych. Łącznie planujemy wykonanie 6,2 tysiąca szczepień - podkreślił przewodniczący komisji zdrowia w łódzkiej radzie miejskiej Adam Wieczorek.

Jak poinformował na konferencji prasowej w środę, dla seniorów przygotowano szczepionkę rekomendowaną na rozpoczynający się właśnie sezon grypowy przez Światową Organizację Zdrowia oraz polskich ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Jest to szczepionka czterowalentna, a więc zawierająca dwa szczepy wirusa typu A i dwie linie wirusa typu B.

Wirus grypy jest szczególnie groźny dla małych dzieci, seniorów i osób obciążonych chorobami przewlekłymi. U osób starszych często dochodzi do kumulacji - mniejszej aktywności układu immunologicznego związanej z wiekiem oraz obciążenia chorobami układu krążenia, cukrzycą i innymi schorzeniami. To "furtka" dla wszelkich wirusów, zwłaszcza dla szczególnie zjadliwego i dającego wiele powikłań wirusa grypy - podkreślił lekarz Jacek Kidoń z Centrum Medycznego im. Jonschera.

Powikłania grypy u osób starszych mogą dotyczyć nie tylko układu oddechowego, lecz także - jak zaznaczył Kidoń - układu nerwowego, krążenia i innych.

Osoby powyżej 65. roku życia są obarczone taką liczbą schorzeń, że stanowią największą grupę pacjentów lekarza pierwszego kontaktu. Zaszczepienie tej grupy jest najsensowniejszą metodą podnoszenia odporności i poprawienia stanu zdrowia. Dysponujemy szczepionką czterowalentną, a więc możliwość "trafienia" w tegoroczny układ antygenowy wirusa, który mutuje i co roku jest trochę inny, zdecydowanie rośnie - wyjaśnił lekarz.

Łodzianie, którzy chcieliby się zaszczepić, powinni się zgłosić z dowodem osobistym do jednej z 37 poradni - każda z nich ma wyznaczony inny termin szczepienia. Lista placówek znajduje się na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce "zdrowie"; informację o terminach można uzyskać również w Wydziale Zdrowia. Przy zapisach na szczepienie nie obowiązuje rejonizacja, nie ma znaczenia także przynależność do określonej placówki POZ.