Przyczyny tego schorzenia i innych chorób neurodegeneracyjnych nie są w pełni poznane. Naukowcy biorą pod uwagę czynniki toksyczne takie jak: papierosy, alkohol, narkotyki, zanieczyszczenia atmosferyczne, przewlekłe stany zapalne, choroby serca, udary mózgu, cukrzyca, otyłość i wiele innych. Wrodzone schorzenia są wynikiem odziedziczonych mutacji.

Wspomagać pamięć

Warto wspomagać pamięć od samego początku naszego życia. Jest ona ważnym czynnikiem, który wspomaga mózg w późnej starości. Rozpoznawanie, zapamiętywanie i kodowanie – to podstawowe ćwiczenia pamięci, które w połączeniu z odpowiednią dietą i aktywnością fizyczną mogą dać doskonałe rezultaty.

- Jeżeli przez całe życie wspomagamy naszą pamięć, to w sposób realny możemy opóźnić procesy demencyjne, również chorobę Alzheimera. Nieustanie należy poszerzać horyzonty umysłowe, ćwiczyć pamięć, uczyć się nowych rzeczy. To wszystko w połączeniu z aktywnością fizyczną i odpowiednią dietą sprawi, że nasz mózg będzie dłużej sprawny – mówi dr n. med. Krystyna Paprocka, neurolog i ekspert instytutu badawczego BIOTOMED w Białymstoku. - Warto również wskazać, że dla osób z chorobą Alzheimera bardzo ważne jest aktywowanie ich zdolności poznawczych, na przykład przez różnego rodzaju zabawy, gry, łamigłówki. Wykorzystuje się też terapię sztuką, muzykoterapię, zooterapię.

W zatrzymywaniu postępu choroby Alzheimera i w jej profilaktyce polecane są specjalne suplementy diety, które aktywują zdolności poznawcze, a także mogą poprawić stan pacjentów. Stosowane są jako wsparcie leczenia farmakologicznego.

Co jeść, żeby nasz mózg był zadowolony?

Dobrym przykładem jest dieta śródziemnomorska odznaczająca się wysokim spożyciem oliwy z oliwek, owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, ryb i drobiu. Jednocześnie zaleca się ograniczenie czerwonego mięsa, cukru i tłuszczów nasyconych.

- Dieta, która ma chronić organizm przed zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, musi charakteryzować się dużą gęstością odżywczą, bogactwem substancji przeciwzapalnych, dużą ilością antyoksydantów – mówi mgr Edyta Węcławska, dietoterapeuta i ekspert instytutu badawczego BIOTOMED w Białymstoku.

Chorym na schorzenia neurodegeneracyjne rekomenduje się dietę sezonową i lokalną, opartą na wysokiej jakości produktach. Muszą one stanowić źródło pełnowartościowego białka, zdrowych tłuszczy i węglowodanów. Te ostatnie są bardzo istotne, aby nie posiadały wysokiego indeksu glikemicznego, ponieważ przy chorobach neurodegeneracyjnych istnieje ogromne prawdopodobieństwo rozregulowania gospodarki glukozowo – insulinowej, co też może negatywnie wpływać na ośrodkowy układ nerwowy.

W tym przypadku doskonałym rozwiązaniem będzie wprowadzenie do diety węglowodanów o spowolnionym uwalnianiu cukrów, złożonych i bogatych w błonnik, co też pośrednio powinno zabezpieczać przed rozregulowaniem gospodarki cukrowej. Do takich produktów możemy zaliczyć produkty pełnoziarniste, na zakwasie, z dużą zawartością błonnika, dania typu „al dente„ z mąki z pełnego przemiału, gruboziarniste kasze, otręby, orzechy, nasiona.

Aktywność fizyczna

Wiadomo, że regularne ćwiczenia mogą opóźnić wystąpienie objawów u osób w najwcześniejszych stadiach choroby Alzheimera, a także poprawić pamięć i rozumowanie u osób w średnim i późniejszym stadium choroby. Efekt zwiększa się wraz z różnorodnością czynności i wydaje się, że przynosi korzyści, nawet jeśli ćwiczenia rozpoczynają się w późnym wieku.

Do aktywności, które służą mózgowi, zalicza się np. spacer po okolicy czy parku, prace w domu, na podwórku lub w ogrodzie, zajęcia na siłowni, pływanie, podnoszenie lekkich ciężarów, aerobik. Wystarczy poświęcić na to 30 minut, najlepiej każdego dnia.

Żadne środki farmakologiczne nie spowodują wyleczenia choroby Alzheimera. Wczesna diagnoza pozwala jednak na wdrożenie leczenia objawowego, które ma na celu spowolnienie choroby i łagodzenie jej skutków, a odpowiedni tryb życia może opóźnić wystąpienie pierwszych objawów.