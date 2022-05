Tymczasem aktywność fizyczna jest niezbędna dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego - komentują eksperci.

Badanie MultiSport Index 2022 wykazało, że poziom aktywności fizycznej w Polsce spada wraz z wiekiem – o ile tylko 21 proc. osób w wieku 18-24 lata pozostaje nieaktywnych fizycznie, o tyle wśród trzydziestolatków odsetek ten rośnie do 34 proc. W kolejnych grupach wiekowych nieaktywnych jest coraz więcej osób, a najgorzej sytuacja przedstawia się wśród osób w wieku 60 lat i więcej, gdzie aż 43 proc. z nich jest nieaktywnych fizycznie. Dodatkowo respondenci z tej grupy wiekowej deklarują duży negatywny wpływ pandemii na swoje zdrowie fizyczne (31 proc. wskazań) oraz psychiczne (37 proc. wskazań).

Najsilniejszą motywację do podejmowania aktywności fizycznej dla grupy osób w wieku 60 lat i więcej jest zdrowie, na które wskazuje 49 proc. aktywnych seniorów. O tym, że regularny ruch ma pozytywny wpływ na ciśnienie tętnicze krwi, przekonanych jest 56 proc. seniorów, na odporność na infekcje – 66 proc. oraz na chorych na cukrzycę - 49 proc. Aż 71 proc. uważa również, że aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na powrót do pełni sił po przebytym Covid-19.

Dla zachowania zdrowia psychicznego ćwiczy 35 proc. seniorów, mimo że aż 93 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że aktywność fizyczna pomaga w poprawie lub utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej. Lepszy wygląd i sylwetka są dla tej grupy wiekowej najmniej istotne – wskazuje na nie tylko 3 proc. aktywnych seniorów (podczas gdy w grupie wiekowej 25-29 jest to 20 proc. respondentów).

Z badania wynika także, że wciąż zaledwie 9 proc. seniorów w wieku 60-64 lata wypełnia podstawowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, podejmując co najmniej 150 minut umiarkowanej lub 75 minut intensywnej aktywności fizycznej w tygodniu. Natomiast wśród osób w wieku 65 lat i więcej jedynie 16 proc. wypełnia rekomendacje WHO, która zaleca tej grupie wiekowej wykonywanie przynajmniej 3 razy w tygodniu różnorodnych ćwiczeń, kładących nacisk na równowagę i trening wzmacniający mięśnie z umiarkowaną lub większą intensywnością.

Jaką aktywność fizyczną podejmują seniorzy?

Najpopularniejszą aktywność wśród polskich seniorów stanowią obecnie spacery - już 52 proc. z nich uważa je za ulubiony rodzaj ruchu, na drugim miejscu znajduje się rower - 29 proc., a na trzecim pływanie - 7 proc.

- Dla 13 proc. aktywnych fizycznie Polaków jedyną formą ruchu, jaką podejmują, jest spacer, a ten zazwyczaj nie jest wystarczający, by efektywnie wypełnić rekomendacje WHO i spowodować korzystne zmiany dla zdrowia – podkreśla specjalista medycyny sportowej i chorób zakaźnych dr hab. Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP.

Eksperci zwracają uwagę, że motywować do aktywności warto wszystkie grupy wiekowe, ponieważ brak ruchu wpływa nie tylko na pogorszenie zdrowia psychofizycznego społeczeństwa, ale niesie za sobą także realne koszty. - Już kilka lat temu koszty hipokinezji, czyli niskiej aktywności fizycznej, wśród mieszkańców naszego kraju szacowano na około 2 mld euro rocznie, co stanowiło równowartość 8,4 proc. krajowych wydatków na ochronę zdrowia. Tymczasem, jeśli połowa osób nieaktywnych fizycznie zaczęłaby się ruszać, to w Polsce można byłoby zaoszczędzić około pół miliarda złotych na samej ochronie zdrowia - podkreśla dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

Z najnowszego badania wynika, że największy wpływ na popularyzację aktywności fizycznej wśród seniorów może mieć rodzina i najbliższe otoczenie. Uważają tak aż trzy na pięć (59 proc.) osób w wieku 60 lat i więcej.

Badanie MultiSport Index 2022 zostało przeprowadzone przez Kantar przy współpracy z firmą badawczą Minds&Roses w dniach 14-24 listopada 2021 r. na reprezentatywnej, losowej próbie 1400 Polaków powyżej 18. roku życia.