W przypadku osób starszych przewidywany wzrost średniej długości życia po wprowadzeniu opisanych zmian byłby mniejszy, ale nadal znaczący.

Autorzy publikacji z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii przypominają, że żywność ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia, a związane z dietą czynniki ryzyka prowadzą rocznie do 11 milionów zgonów w skali świata. W swoim najnowszym badaniu wykorzystali istniejące metaanalizy, aby zbudować model umożliwiający natychmiastowe oszacowanie wpływu szeregu zmian żywieniowych na długość życia. Model jest udostępnili jako publicznie dostępne narzędzie online i nazwali je kalkulatorem Food4HealthyLife: https://food4healthylife.org/.

W oparciu o wyliczenia kalkulatora można zobaczyć, że w przypadku młodej dorosłej mieszkanki USA (20-letniej) trwała zmiana typowej diety zachodniej na dietę optymalną zwiększyłaby długość jej życia o ponad dekadę (10,7 roku). W przypadku 20-letniego mężczyzny byłoby to 13 lat.

Największy wzrost (mierzony w dodatkowych latach życia) zostałby osiągnięty poprzez spożywanie większej ilości roślin strączkowych, większej ilości produktów pełnoziarnistych oraz większej ilości orzechów, przy jednoczesnym ograniczeniu czerwonego mięsa i przetworzonego mięsa.

Z kolei jeśli podobne zmiany wprowadziłyby osoby dojrzałe - 60-letnie, to efekt nadal pozostałby znaczący, choć nieco mniej spektakularny. Dla kobiet byłoby to wydłużenie życia o ok. 8 lat, dla mężczyzn 8,8 roku. W przypadku 80-latków zmiana diety pozwoliłaby zyskać dodatkowe 3,4 lata życia.

- Zrozumienie potencjału zdrowotnego różnych grup żywności może umożliwić ludziom osiągnięcie realnych i znaczących korzyści zdrowotnych – podsumowują autorzy publikacji. - Kalkulator Food4HealthyLife może być przydatnym narzędziem dla klinicystów, decydentów i laików, pomagającym zrozumieć wpływ wyborów żywieniowych na zdrowie.

- Dotychczasowe badania wykazywały korzyści zdrowotne związane ze spożywaniem poszczególnych grup żywności lub z określonymi wzorcami diety, bez uwzględniania informacji na temat wpływu innych elementów odżywania na funkcjonowanie organizmu. Nasza nowa metodologia wypełniła tę lukę - podkreślają autorzy badania.