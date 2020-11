"Nadzwyczajny hart ducha" - tak o sędziwej mieszkance miasta Sondrio, znanej wszystkim jako babcia Maria, napisał gubernator Lombardii.

Lokalne wydanie dziennika "Corriere della Sera" poinformowało, że urodzona w 1919 roku pokonała jako dziecko grypę hiszpankę, a na początku obecnej pandemii na wiosnę zakaziła się koronawirusem. Ponownie zakażenie stwierdzono u niej we wrześniu; znów miała wtedy lekką gorączkę. Trafiła do szpitala. Gdy go opuszczała, zażyczyła sobie risotto i polenty, czyli popularnego na północy dania z mąki kukurydzianej.