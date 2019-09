Przypominają o tym z okazji obchodzonego w sobotę 14 września Narodowego Dnia Sportu.

- Silne dowody, pochodzące z wiarygodnych badań naukowych, wskazują na to, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci, spowalnia rozwój miażdżycy, redukuje ryzyko choroby wieńcowej oraz liczbę zdarzeń sercowo naczyniowych, zmniejsza ryzyko udaru mózgu, rozwoju nadciśnienia tętniczego, poprawia profil lipidowy, zwiększa wrażliwość na insulinę, zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz zespołu metabolicznego – skomentował cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP dr Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dodał, że regularny wysiłek fizyczny zmniejsza także ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych, w tym raka jelita grubego i raka piersi. Ruch stanowi prewencję nadwagi i otyłości, zwiększa gęstość kości, zapobiegając w ten sposób osteoporozie i złamaniom.

Tymczasem z badania MultiSport Index 2019 wynika, że wśród Polaków w wieku od 15. roku życia aż 36 proc. nie podejmuje w miesiącu żadnej aktywności fizycznej - nawet takiej, jak rekreacyjne spacery czy jazda na rowerze w celach transportowych. Najniższą aktywność odnotowano w grupie osób po 55. roku życia - aż 55 proc. nie podjęło jej w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Co więcej, 36 proc. osób powyżej 60. roku życia oceniło, że wiek stanowi dla nich główną przeszkodę w rozpoczęciu aktywnego trybu życia.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca jednak, że seniorzy powinni w ciągu tygodnia podejmować 150 minut aerobowego wysiłku fizycznego o umiarkowanym natężeniu lub 75 min aerobowej aktywności o dużej intensywności. Rekomendowane są również ćwiczenia wzmacniające mięśnie wykonywane przynajmniej dwa razy w tygodniu.

- Ruchu nie może brakować nawet osobom starszym i przewlekle chorym. Istnieje bardzo niewiele przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej i amatorskiego uprawiania sportu, a regularne ćwiczenia wpływają korzystnie na przebieg prawie wszystkich chorób przewlekłych - podkreślił dr Kuchar.

Co ważne, regularna aktywność fizyczna poprawia również funkcje poznawcze oraz łagodzi objawy depresji wśród seniorów, przypomniał. Według niego ruch i dobra wydolność fizyczna aż o 90 proc. zmniejszają ryzyko demencji, poprawiają mikrostrukturę mózgu i pamięć osób starszych.

- Osoby starsze bardziej aktywne fizycznie mają lepszą pamięć, łatwiej mogą się skupić, lepiej orientują się w otoczeniu, mają lepszy nastrój, przez co znacznie dłużej - czasami do końca życia - są samodzielne - skomentował dr Kuchar.

Jego zdaniem potrzeba aktywizacji ruchowej polskich seniorów jest szczególnie istotna w obliczu zmian demograficznych i starzenia się naszego społeczeństwa. Zgodnie z prognozami GUZ w 2050 r. aż 40 proc. Polaków będzie miało ukończony 60. rok życia. Obecnie indeks starości w Polsce wynosi 115, co oznacza, że na 100 dzieci w wieku 0-14 lat przypada 115 osób w wieku 65 lat i więcej.

Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że siedzący tryb życia jest czwartą przyczyną zgonów na świecie, zaraz za nadciśnieniem tętniczym, paleniem papierosów oraz podwyższonym poziomem glukozy we krwi - i odpowiada za 3,2 miliona zgonów rocznie. Według ekspertów WHO jednym z najważniejszych aktualnych wyzwań jest ograniczenie zjawiska społecznego bezruchu – do 2025 roku przynajmniej o 10 proc., a o 15 proc. do 2030 roku.

- Choć wśród Polaków to właśnie zdrowie jest największą motywacją do ćwiczeń, obecnie zaledwie co czwarte polskie dziecko i co trzeci aktywny dorosły wypełnia zalecenia minimalnej dawki ruchu dla swojego wieku. W przekroju całego społeczeństwa najmniej aktywną grupą są seniorzy – skomentował cytowany w informacji prasowej dr Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Psycholog zdrowia Mateusz Banaszkiewicz ocenił z kolei, że bardzo istotną rolę w aktywizacji Polaków może ogrywać rodzinna aktywność fizyczna. - Sprzyja ona zarówno budowaniu zdrowego nawyku ruchu wśród dzieci, jak i pomaga w przełamaniu barier i zachęca do ćwiczeń seniorów. Badania potwierdziły, że aktywność, która angażuje wielu członków rodziny, sprzyja długofalowym zmianom, zarówno w zakresie aktywności fizycznej, jak i korzystniejszego odżywiania – wyjaśnił. Dodał, że jest to również znakomity sposób na pogłębianie rodzinnych relacji.

Okazją ku temu mają być wydarzenia organizowane w całym kraju z okazji obchodzonego 14 września Narodowego Dnia Sportu (NDS). Celem tej inicjatywy jest zmotywowanie Polaków do uprawiania regularnej aktywności fizycznej.

- 14 września setki punktów sportowych w całej Polsce zaproszą na bezpłatne treningi. Nie będzie lepszej okazji do rozpoczęcia nowego, zdrowego i aktywnego stylu życia – oceniła Krystyna Radkowska, prezes Fundacji Zwalcz Nudę, która organizuje NDS.

Na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbędzie się w sobotę rodzinny piknik sportowy, w trakcie którego wszyscy chętni w godzinach 12:00-17:00 będą mogli bezpłatnie skorzystać z wielu atrakcji. Jedną z nich będzie rodzinna strefa sportowo-edukacyjna MultiSport, gdzie każdy, niezależnie od wieku, znajdzie najbardziej atrakcyjną dla siebie aktywność fizyczną. Będzie można m.in. sprawdzić skład i postawę swojego ciała czy skorzystać z konsultacji dietetyków, fizjoterapeutów i trenerów personalnych. W strefie dostępne też będą urządzenia łączące ruch z nowoczesną technologią, m.in. ICAROS, czyli sprzęt do ćwiczeń w wirtualnej rzeczywistości. Na najmłodszych czekać będą specjalne multimedialne stacje sportowe programu Aktywne Szkoły MultiSport. Więcej informacji na temat Narodowego Dnia sportu można znaleźć na stronie internetowej www.narodowydziensportu.pl.