Unikanie konfliktów podczas świątecznych spotkań może stanowić wyzwanie, jednak dzięki zastosowaniu kilku wskazówek dotyczących efektywnej komunikacji, jesteśmy w stanie wytworzyć atmosferę spokoju i wzajemnego zrozumienia.

Dlaczego kłócimy się przy świątecznym stole?

Gdy rzadko ze sobą rozmawiamy, nie jesteśmy się w stanie dobrze poznać. Nawet jeśli wydaje nam się, że się znamy, bo jesteśmy rodziną, to może być tak, że nic o sobie nie wiemy. Wówczas łatwo o zdenerwowanie gdy rozpoczyna się dyskusja np. o polityce, szczepionkach, religii czy sprawach prywatnych. W takim przypadku wymiana zdań może bardzo szybko przerodzić się w kłótnię.

Zasady rozmowy

Jeśli wiemy, że w naszej rodzinie są tematy, które mogą wywołać kłótnie, możemy wcześniej ustalić z bliskimi, by nie poruszać ich przy świątecznym stole. Przykładowo, można ustalić, że nie będzie się rozmawiało o polityce, religii czy pieniądzach. Warto ustalić, by w czasie rozmowy każdy miał prawo do wyrażania swojej opinii w sposób kulturalny i szanujący innych. Zamiast zagłębiać się w kontrowersyjne tematy, warto skupić się na wspólnych pasjach, planach czy miłych wspomnieniach.

Emocje pod kontrolą

Jeśli czujemy, że emocje zaczynają brać nad nami górę, lepiej przerwać rozmowę i dać sobie czas na ochłonięcie. Możemy w takiej sytuacji wyjść na spacer, posłuchać muzyki lub po prostu wziąć głęboki oddech i spróbować się uspokoić. Unikajmy mówienia w złości, ponieważ możemy powiedzieć coś, czego później będziemy żałować. Na przykład, jeśli w trakcie rozmowy pojawia się temat polityki, a wiesz, że masz odmienne zdanie niż twój rozmówca możesz zdecydować się na chwilowe wyjście z pokoju. Podobnie, gdy dyskusja dotyczy finansów, a wiesz, że bliska ci osoba nie lubi tego tematu. W takiej sytuacji możesz poprosić ją o wyjście z tobą do innego pomieszczenia, pod pretekstem pomocy przy przygotowaniu kolejnego dania.

Asertywność

Jeśli czujemy, że rozmowa zmierza w złym kierunku, nie bójmy się wyrazić swoich uczuć i powiedzmy, że nie chcemy o tym rozmawiać. Jeśli mamy do kogoś pretensje, to powiedzmy tej osobie wprost, co nam przeszkadza. W naszych relacjach granice nie są widoczne na pierwszy rzut oka. W sytuacji, gdy sami ich nie wyznaczymy, nasz rozmówca nie będzie wiedział, na ile może sobie pozwolić - a jeśli nie będzie wiedział, to łatwo będzie je przekraczał.

Słuchanie i wyrozumiałość

Podczas rozmowy starajmy się słuchać uważnie drugiej osoby. Nie przerywajmy jej i nie krytykujmy jej poglądów. Pamiętajmy, że każdy jest inny i ma prawo do swojego zdania. To naturalne, że babcia będzie miała inny światopogląd niż my i nasi rodzice. Nie powinno się oceniać nikogo dlatego, że myśli inaczej. Łatwiej jest uniknąć kłótni, gdy jesteśmy wyrozumiali dla innych i szanujemy odmienne zdanie.