Ministerstwo Zdrowia pod koniec stycznia przychyliło się do apelu sieci stacji dializ DaVita o włączenie pacjentów dializowanych do grupy 1B szczepień pacjentów przewlekle chorych z ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19. Szczepienia pacjentów dializowanych, a tych jest w całym kraju ok. 20 tys., ruszają we wtorek, 16 marca. Pacjenci mają automatycznie, z poziomu CEZ (Centrum E-Zdrowie), wystawione e-skierowania. Aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

W sieci stacji dializ DaVita szczepienia pacjentów dializowanych rozpoczynają się 16 i 17 marca, we wtorek i środę. Stacje dializ uzyskały status punktów szczepień dla zaszczepienia dializowanych pacjentów. Pacjenci dostaną szczepionkę w swojej stacji dializ, po wcześniejszej kwalifikacji przez lekarza. – Szczepienia odbędą się w tym samym dniu, w którym dany pacjent odbywa swój rutynowy zabieg hemodializy. Szczepionka zostanie podana po zakończeniu dializy. Chorzy zostaną na fotelu dializacyjnym kwadrans dłużej, abyśmy mieli pewność, że nie wystąpiły u nich niepożądane odczyny poszczepienne – mówi dr n. med. Marta Serwańska-Świętek, nefrolog i transplantolog kliniczny, zastępca dyrektora medycznego DaVita Polska.

Pacjenci hemodializowani są wyjątkowo narażoną na zachorowanie na COVID-19 grupą osób, z uwagi na osłabioną odporność, przewlekłe choroby towarzyszące oraz sposób leczenia, wymagający dojazdów do stacji dializ trzy razy w tygodniu. Co czwarty pacjent hemodializowany, zarażony SARS-CoV-2, umiera. W trakcie choroby COVID-19, której przebieg jest dużo cięższy niż w populacji ogólnej, nie można zaprzestać leczenia dializami. – Dlatego tak ważne jest zaszczepienie jak największej liczby osób dializowanych (również otrzewnowo), w możliwie krótkim czasie, w sposób dla nich bezpieczny – tłumaczy zastępca dyrektora medycznego DaVita Polska.

Kwalifikację i szczepienie przeprowadza w ośrodkach DaVita personel, który zna pacjentów dializowanych najlepiej. Chorzy dializowani nie muszą udawać się do punktów szczepień populacyjnych. Szczepienia w rodzimych stacjach dializ dają pacjentom poczucie bezpieczeństwa.

Pacjenci dializowani zostaną zaszczepieni jedną z dostępnych szczepionek mRNA. Dr Marta Serwańska-Świętek wyjaśnia: – Do mniejszych stacji dializ najczęściej zamawiamy szczepionki Pfizer, bo te zostały udostępnione przez producenta w mniejszej wielokrotności dawek. Szczepionki produkowane przez Modernę, z racji tego, że są dostępne w opakowaniach po 100 dawek, trafiają do większych stacji. Dawki szczepionek na szczepienia w tygodniu 16-21 marca należało zamówić do 11 marca. Harmonogram zamówień szczepionek na kolejne tygodnie (po 16 marca) stacje dializ będą ustalać z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS).

Proces szczepień w stacjach dializ będzie powtarzany – w kolejnych miesiącach do szczepienia zostaną skierowani nowi pacjenci, ozdrowieńcy, osoby przebywające aktualnie na kwarantannie lub z czasowymi przeciwwskazaniami do zaszczepienia.

W grupie 1B uprawnieni do szczepień przeciw COVID-19, poza dializowanymi, są pacjenci po transplantacji, onkologicznie chorzy i mechanicznie wentylowani.

Przewlekła choroba nerek (PChN) to obecnie jedno z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych. Na całym świecie choruje na nią już prawie 700 mln osób. Szacuje się, że w Polsce jest ponad 4 miliony pacjentów chorujących na PChN. Większość z nich może nie zdawać sobie z tego sprawy, bo choroby nerek mogą rozwijać się bezobjawowo nawet przez 20-30 lat. Wcześnie wykryte mogą być jednak skutecznie leczone lub znacząco spowolnione.

Przewlekła choroba nerek ma charakter postępujący, prowadzi do pogarszania się czynności nerek. Kiedy narząd przestaje działać, pacjent wymaga leczenia nerkozastępczego - przeszczepienia nerki lub dializoterapii. Dializy są najpowszechniejszą formą leczenia i zabiegiem ratującym życie. W Polsce dializowanych jest ponad 20 tys. osób.